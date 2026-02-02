Detenido por matar a otro hombre en Tarragona

Los Mossos d'Esquadra han detenido la pasada madrugada en Tarragona a un hombre de 51 años por su presunta relación con la muerte de otro en Vila-seca unas horas antes.

Los agentes atraparon al sospechoso sobre las 4:30 de la madrugada por su relación con este crimen. La víctima fue encontrada horas antes sin vida con numerosas heridas por la cabeza y el pecho.

Tras localizar el cadáver, los agentes activaron la búsqueda del sospechoso, hasta que fue localizado en Tarragona. La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Camp de Tarragona indaga las circunstancias del crimen.

Noticias relacionadas

Es el segundo crimen en 48 horas en Cataluña. La madrugada del sábado, los Mossos detuvieron a un hombre de 49 años como presunto autor de la muerte violenta de su padre en Sabadell. La policía recibió el aviso de una pelea en el interior de un domicilio situado en la calle Tibet de la ciudad, en el barrio de Els Merinals, y allí encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al hijo, que quedó detenido.