Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

Ayuso ve en el "desastre y desgaste" de la red de tren un reflejo del proyecto de Sánchez

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez por "amparar la corrupción, el desastre, el desgaste y la desinversión en la red ferroviaria", y que en el fondo cree un reflejo de lo que es su propio proyecto de Gobierno, de "abandono, corrupción y descrédito". Ayuso ha intervenido este domingo en la clausura de la II jornada Intermunicipal del PP de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, en la que ha vuelto a responsabilizar a Sánchez en última instancia del accidente de trenes en la localidad de Adamuz, al ser quien nombró en los últimos años a "tres ministros distintos" al frente de la cartera de Transportes.