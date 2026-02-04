En libertad con cargos la dueña de la guardería de Algemesí acusada de maltrato a los niños

El titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en funciones de guardia, ha acordado dejar en libertad provisional a la propietaria de una guardería de Algemesí detenida este viernes por presuntamente maltratar y humillar a algunos de los alumnos matriculados en el centro, todos ellos menores de entre nueve meses y tres años de edad.

La acusada queda como investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

De ahí que el juez de Alzira haya acordado una serie de mediadas cautelares para la gerente de la escuela infantil, que no podrá aproximarse ni comunicarse por cualquier medio con los menores matriculados en la guardería que dirige mientras se tramita la causa judicial. Tampoco podrá acudir a la citada guardería mientras dure la tramitación de la causa judicial ni desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, en este tiempo.

Además, el magistrado ha ordenado que se libre oficio a la Policía Nacional y a la Policía Local para que dispongan lo necesario en aras a hacer efectiva la protección policial y ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que le remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores, según informan desde el TSJCV.

Golpeados y encerrados

La dueña de la guardería de Algemesí era detenida el pasado viernes por agentes de la UFAM acusada de maltratar y humillar a algunos de los alumnos que están matriculados en el centro. Al parecer, la mujer, de 55 años, encerraba a los niños en habitaciones e incluso en algunas ocasiones los golpeaba. Trabajadores del centro denunciaron la situación al ver el trato que estaban sufriendo los niños por parte de la gerente de la guarderia, situada en la calle Albalat de la localidad de la Ribera.

Algunos de los empleados grabaron los vídeos que posteriormente entregaron a la policía para denunciar el trato que recibían algunos de los menores. Las familias de los niños y niñas afectados serán citados en los próximos días por la policía para conocer el contenido de los vídeos y tramitar las respectivas denuncias, en caso de que así lo consideren, según les han notificado.

Nada más conocer los hechos las autoridades ordenaron el cierre de la escuela, que ha sido clausurada sine die mientras se avanza en la investigación. Fuentes municipales informan que desde el Ayuntamiento de Algemesí están trabajando con la Dirección Territorial de Educación, a través de la inspección educativa, para ofrecer a las familias afectadas por el cierre "alternativas rápidas y urgentes que puedan garantizar su escolarización en otros centros con el objetivo de priorizar el bienestar de los menores afectados y la tranquilidad de sus familias".

El consistorio ha evitado pronunciarse sobre a estos hechos y ha recordado que el caso ya está judicializado y, por lo tanto, "debe prevalecer, de forma especial, la protección de los menores", ha remarcado en un comunicado.

Conmoción en Algemesí

La noticia ha conmocionado a los vecinos de la localidad de la Ribera, así como a algunos exalumnos del centro que abrió sus puertas hace poco más de 30 años. Preguntados por antecedentes, personas del entorno de la detenida niegan tener constancia de este tipo de actitudes y se muestran sorprendidos por la noticia: “No lo hubiera imaginado en la vida”, remarca una allegada.

La escoleta ha sido cerrada inmediatamente, por lo que las familias ya buscan alternativas para poder dejar a sus hijos en otros centros infantiles.