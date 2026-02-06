Detenido en Madrid un hombre por abusar de su hija menor y retrasmitirlo en directo a cambio de dinero virtual

La Policía Nacional ha detenido a un varón por retransmitir en directo a través de una aplicación de 'livestreaming' los abusos sexuales cometidos sobre su propia hija menor de edad, obteniendo a cambio monedas virtuales generadas por la aplicación móvil que, a continuación, intercambiaba para aumentar su popularidad y obtener regalos.

La detención se llevó a cabo en Madrid capital y conllevó el ingreso en prisión provisional, según ha informado la Policía Nacional. En el registro realizado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles donde se encontró gran cantidad de material pornográfico.

La investigación comenzó tras un email anónimo recibido en el correo 'denuncias.pornografía.infantil@policia.es', canal de colaboración ciudadana específico habilitado por la Policía Nacional para esta materia concreta. Este canal recibió más de 5.000 mensajes entre los años 2024 y 2025, todos ellos analizados minuciosamente por especialistas de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, y derivando muchos de ellos en operaciones policiales de éxito.

Salas privadas de 'livestreaming'

Esta última investigación se inició a finales del pasado mes de noviembre, cuando se recibió una información anónima en este correo que la Policía tiene habilitado para que los ciudadanos puedan poner en conocimiento la existencia de delitos relacionados con pornografía infantil, resultando de vital importancia la colaboración ciudadana. Tras varias gestiones, los agentes constataron que el arrestado utilizaba salas privadas de 'livestreaming' para captar previamente a usuarios interesados en este tipo de material, utilizando como reclamo fotos de él mismo tumbado sobre la cama con su hija.

El detenido realizaba estos contactos a través de una aplicación de mensajería externa y difundía en directo los abusos que él mismo cometía sobre su hija menor de edad, a cambio de obtener monedas virtuales canjeables en la propia web por regalos o mejora de posicionamiento en materia de visibilidad. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y perseguir este tipo de delitos, por lo que ha invitado a denunciar de forma anónima y confidencial cualquier actividad sospechosa relacionada con esta tipología delictiva mediante el email 'denuncias.pornografía.infantil@policia.es'.