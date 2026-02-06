Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentran el cadáver de una persona flotando en la playa Sur de Peñíscola

Los agentes de la Guardia Civil sacan el cuerpo sin vida del mar

El cuerpo sin vida hallado en la playa de Peñíscola

El cuerpo sin vida hallado en la playa de Peñíscola / Alba Boix

Alba Boix

Peñíscola

Tragedia en el mar en Peñíscola. Un cuerpo ha sido hallado a primera hora de la mañana en la playa Sur de la localidad, a la altura del edificio Forner.

La Guardia Civil junto al cadáver en la playa

La Guardia Civil junto al cadáver en la playa / Marc Blanco

El cuerpo se encontraba en la orilla flotando cuando fue localizado, y fue posteriormente sacado del agua por los agentes de la Guardia Civil. Por el momento no han trascendido datos sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las circunstancias del suceso.

El aviso del hallazgo lo ha dado un vecino que paseaba por la zona a las 8.30 horas.

El cuerpo sin vida hallado en la playa de Peñíscola

El cuerpo sin vida hallado en la playa de Peñíscola / Mediterráneo

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido, mientras que el cuerpo será trasladado para la práctica de la autopsia, que determinará las causas de la muerte.

La empresa funeraria en la playa de Peñíscola

La empresa funeraria en la playa de Peñíscola / Mediterráneo

Información en elaboración

