Encuentran el cadáver de una persona flotando en la playa Sur de Peñíscola
Los agentes de la Guardia Civil sacan el cuerpo sin vida del mar
Alba Boix
Peñíscola
Tragedia en el mar en Peñíscola. Un cuerpo ha sido hallado a primera hora de la mañana en la playa Sur de la localidad, a la altura del edificio Forner.
El cuerpo se encontraba en la orilla flotando cuando fue localizado, y fue posteriormente sacado del agua por los agentes de la Guardia Civil. Por el momento no han trascendido datos sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las circunstancias del suceso.
El aviso del hallazgo lo ha dado un vecino que paseaba por la zona a las 8.30 horas.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido, mientras que el cuerpo será trasladado para la práctica de la autopsia, que determinará las causas de la muerte.
Información en elaboración
