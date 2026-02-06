Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena Hércules CFViviendas protegidas AlicanteMoción censura BarcalaBrotes sarampión AlicanteAdiós gripeCortes tráfico VoltaCE Europa vs Hércules CF
instagramlinkedin

En Erandio

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con indicios de criminalidad en Vizcaya

El fallecido sería un vecino de la localidad vizcaína de Barakaldo de 60 años que constaba como desaparecido desde el pasado miércoles

Vehículo de la Ertzaintza.

Vehículo de la Ertzaintza. / EUROPA PRESS

EFE

Bilbao

La Ertzaintza ha abierto una investigación tras el hallazgo este viernes en Erandio (Bizkaia) del cuerpo sin vida de un hombre, que presenta indicios de criminalidad, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

El cadáver ha sido localizado en el Alto del Vivero, en Erandio, y, según las primeras indagaciones de los agentes trasladados al lugar, el fallecido sería un vecino de la localidad vizcaína de Barakaldo de 60 años que constaba como desaparecido desde el pasado miércoles.

Tras el levantamiento del cadáver por parte de la comisión judicial, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para su análisis forense.

Noticias relacionadas

La Ertzaintza, en espera de los resultados de la autopsia, continúa con sus investigaciones para tratar de aclarar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
  2. La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
  3. El abogado Ignacio de la Calzada desmonta el mito del Tribunal Médico: 'A los 12 meses de baja la prórroga es automática
  4. Menos es más: Benidorm reduce su ocupación en la semana del Benidorm Fest pero aumenta su rentabilidad
  5. Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
  6. La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante
  7. Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido
  8. Dimite Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de Turismo, por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con indicios de criminalidad en Vizcaya

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con indicios de criminalidad en Vizcaya

El exdirector de Emergencias declara en los juzgados de Catarroja por la gestión de la dana

La Volta a la Comunitat Valenciana culmina en San Vicente del Raspeig tras salir de Orihuela

La Volta a la Comunitat Valenciana culmina en San Vicente del Raspeig tras salir de Orihuela

Llegada de la Volta a la Comunitat Valenciana en la etapa Orihuela-San Vicente del Raspeig

Todo a punto en Orihuela para la Novena a Nuestro Padre Jesús

Todo a punto en Orihuela para la Novena a Nuestro Padre Jesús

Graban por primera vez a un tejón en El Hondo de Elche y Crevillent

Sanidad reclama de nuevo al Gobierno más de mil millones por la asistencia a pacientes de otras comunidades y de países

Sanidad reclama de nuevo al Gobierno más de mil millones por la asistencia a pacientes de otras comunidades y de países

Novelda responde ante las quejas de los comerciantes y asegura que las goteras del mercado se repararán

Novelda responde ante las quejas de los comerciantes y asegura que las goteras del mercado se repararán
Tracking Pixel Contents