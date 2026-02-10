Un falso amor virtual en Líbano lleva a una agencia de viajes de Málaga a estafar 100.000 € a 55 clientes

Algunas de las reseñas negativas que Viajes Florín suma en Google son de clientes que aseguraron hace ya un año haber sido estafados. No fueron los únicos. Hasta 55 personas terminaron denunciando en la Comisaría de Distrito Norte de Málaga el repentino cierre de la oficina que la agencia tenía en el Centro Comercial Rosaleda cuando ya habían pagado un viaje que nunca disfrutaron. El perjuicio total ascendía a unos 100.000 euros y el caso terminó en manos del grupo de Investigaciones Patrimoniales y Localización de Activos (IPLA) de la Comisaría Provincial, cuyos agentes se centraron en seguir la pista del dinero y el patrimonio de la principal investigada, gerente de la agencia y también al frente de una tienda de animales.

La primera fase de la investigación de la Policía Nacional permitió saber que la mujer había caído en la trampa de un falso romance virtual y que transfirió grandes cantidades de dinero pensando que estaba ayudando a un militar con problemas económicos destinado en Líbano. Cinco personas vinculadas al negocio familiar fueron detenidas en Málaga capital, entre ellas la gerente, que ingresó en prisión, ha informado hoy la Policía Nacional.

La segunda fase de la investigación se centró en el rastro del dinero. La Comisaría Provincial ha explicado que las transferencias tenían un reducido número de beneficiarios, entre los que destacaba la cuenta bancaria de una vecina de Guissona (Lleida) que recibía aproximadamente el 80% de los fondos. Posteriormente, el dinero era desviado a plataformas de criptomonedas y a una empresa de informática de la misma localidad catalana.

Con colaboración de la Policía Judicial en la Comisaría de Lleida, la Policía Nacional practicó tres registros, dos en la capital ilerdense y un tercero en el municipio de Guissona, que permitieron detener a la principal destinataria de los fondos, que en el pasado también fue víctima de otro romance amoroso y terminó siendo "contratada a comisión como mula bancaria".

También fue arrestado el administrador de un establecimiento de informática por su presunta labor de blanqueo de capitales. Estos registros permitieron intervenir 17.810 euros en efectivo, 8.725 dólares contenidos en una billetera de criptomonedas, y se procedió al bloqueo de dos vehículos y cinco inmuebles. Los dos investigados han ingresado en prisión.

Criptoactivos

Continuando con el rastro de los criptoactivos, las pesquisas llevaron hasta las localidades de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Medina del Campo (Valladolid), donde fueron detenidas otras dos personas. Finalmente, y tras situarse transferencias con destino a cuentas bancarias en terceros países, como Bélgica y Lituana, se procedió a la última de las detenciones en Camas (Sevilla).

Hasta esta localidad se desplazaron agentes de la IPLA, con la colaboración de la Sección de Ciberdelincuencia de Málaga, que detuvieron a un mediador en la conversión de fondos a criptoactivos. Los agentes intervinieron en su casa 10.000 euros en efectivo y procedieron al bloqueo de cinco inmuebles y un vehículo.