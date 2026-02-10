La familia de Álex, el menor asesinado en Sueca, abre una recaudación para cubrir los gastos judiciales

La familia de Álex Ortells, el menor de 13 años asesinado el pasado sábado 24 de enero a manos del padre de un amigo del municipio en la localidad de Sueca, ha iniciado una recaudación a través de internet con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos judiciales del menor.

La iniciativa, bajo el lema "Justicia para Álex" y puesta en marcha por el padre del menor, busca recordar al pequeño, cuya vida, como expone su progenitor, "fue arrebatada de la forma más injusta y cruel en Sueca".

Alejandro, el padre del pequeño, recalca que "nada puede aliviar el dolor inmenso de su familia, pero sí podemos demostrarles que no están solos, que todo un pueblo -y más allá- los acompaña en este momento tan devastador". La recaudación, que se puso en marcha hace cuatro días, ya cuenta con más de 2.100 euros donados por una treintena de personas. Por el momento, la familia ha marcado un máximo de 2.800 euros, por lo que ya han recaudado el 76 % de la demanda.

La familia expone que la recogida "nace desde el amor, la solidaridad y la necesidad de apoyar a la familia de Álex, para ayudarles a afrontar los gastos y el duro camino que les queda por delante y también para que puedan contar con los medios necesarios para que se haga justicia".

Los padres del menor recuerdan que Álex "no era solo una noticia: era un hujo, un amigo, un niño con sueños, risas y toda una vida por delante". Por ello, reclaman que "su nombre no se olvide. Que su historia no quede en silencio".

Además, agradecen "cualquier aportación, por pequeña que parezca porque suma". "Hoy ayudamos a una familia. Hoy alzamos la voz por Álex. Hoy demostramos que la unión y la humanidad siguen vivas", concluyen en la recaudación.

Multitud de homenajes

Sus compañeros de equipo y del club Promeses de Sueca, donde el menor jugaba, no han dejado de llevar a cabo homenajes durante estas semanas para mantener vivo el recuerdo de Álex. Sus amigos han guardado minutos de silencio -el primero de ellos se realizó el lunes después de la tragedia en el estadio Antoni Puchades-, han lucido la camiseta con su dorsal 40, han impreso pegatinas y han diseñado camisetas con su imagen. Otros clubes de la comarca también se han sumado durante estas semanas a los homenajes.

Por su parte, un grupo de aficionados del Levante UD (del mismo grupo que INFORMACIÓN), equipo que seguía el pequeño, quiso recordar su memoria en el encuentro disputado ante el Atlético de Madrid. El padre del menor entregó a la grada de animación granota la camiseta que el menor vestía en el Promeses Sueca con el dorsal 40. Su propio equipo ya le realizó un homenaje el pasado lunes en el estadio Antoni Puchades de la localidad.

Días después del entierro del menor, el colegio Nuestra Señora de Fátima en Sueca, en el que Álex cursaba sus estudios, también quiso despedirle y arropar a su madre, que se sumó al homenaje. El alumnado dibujó sus propias palomas de la paz para denunciar este tipo de violencias y lanzó globos blancos al aire al tiempo que pronunciaban "Vola alt, Álex".

Tras conocer el suceso, el centro quiso preparar un altar improvisado a las puertas del centro, donde sus compañeros y amigos han depositado durante estos días flores, velas y mensajes al menor.