FRANCIA
Seis adolescentes secuestran a dos mujeres para pedir un rescate en bitcoins a un hombre que ya los había vendido
Según el diario "Le Parisien", dos de los implicados intentaban huir en autobús hacia España en el momento de su detención
Seis jóvenes, cinco hombres y una mujer, todos menores de 20 años, han sido detenidos en el sureste de Francia por el secuestro de una magistrada de 35 años y su madre, de 67, a quienes retuvieron para exigir un rescate en criptomonedas.
Los arrestos se produjeron entre el sábado y el domingo en el departamento de Isère. Tres de los sospechosos fueron detenidos la noche del sábado, dos más el domingo por la mañana en los suburbios de Lyon y el sexto, un menor de edad, horas después. Según Le Parisien, dos de los implicados intentaban huir en autobús hacia España en el momento de su detención.
Amenazaron con mutilar a las víctimas
Las investigaciones apuntan a que los detenidos formaban un grupo de jóvenes inexpertos que, pese a su edad, emplearon métodos propios de la delincuencia organizada. Los secuestradores exigían un elevado rescate en bitcoins y amenazaron con mutilar a las víctimas.
La magistrada es pareja de un directivo de una empresa de criptomonedas con sede en Lyon, lo que habría motivado el secuestro. Sin embargo, el hombre ya no poseía activos digitales, ya que los había invertido en bienes inmobiliarios, según medios franceses.
El secuestro tuvo lugar el pasado miércoles en la localidad de Saint-Martin-le-Vinoux, cerca de Grenoble. Las dos mujeres fueron localizadas el viernes por la mañana, atadas en el garaje de un edificio de apartamentos en Bourg-lès-Valence, a unos 100 kilómetros del lugar del rapto.
El fiscal de Lyon confirmó que el entorno profesional vinculado a las criptomonedas fue el móvil del delito. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
