En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga ferroviaria
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
La Cámara riojana reprueba a Óscar Puente por su responsabilidad en el sistema ferroviario
El Parlamento de La Rioja ha reprobado este miércoles al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como responsable político de la situación actual del sistema ferroviario, que ha derivado en el "grave" accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.
La Cámara riojana ha aprobado, con el apoyo del PP, que tiene mayoría absoluta en el hemiciclo, una proposición no de ley de Vox que ha planteado, entre otras peticiones, esta reprobación y petición de cese de Puente, a las que se han opuesto PSOE e IU.
La alcaldesa de Huelva planteará al pleno si se persona en la causa por Adamuz
La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados, tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llevará al pleno una propuesta para que el Ayuntamiento de Huelva se persone como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el accidente ferroviario de Adamuz.
La decisión, según ha explicado la alcaldesa, responde a la voluntad firme del consistorio de defender a las víctimas y a sus familias, garantizar que se conozca toda la verdad y exigir al Gobierno los recursos necesarios para evitar que vuelva a suceder", ha informado el Ayuntamiento en una nota.
"Estamos ante un suceso de extrema gravedad que no puede ni debe quedar sin una respuesta contundente. El Ayuntamiento de Huelva estuvo, está y estará donde tiene que estar: al lado de las víctimas, de sus familias y de la justicia, ha afirmado Pilar Miranda.
Huelga de Trenes
Renfe sufre cancelaciones de trenes en varias líneas por una huelga sin servicios mínimos
Renfe se ha visto obligada a cancelar este miércoles varios trenes de alta velocidad y larga y media distancia por la huelga que mantienen CGT, SF y Alferro y para la que se revocaron los servicios mínimos en la operadora pública, tras su desconvocatoria el lunes por parte de los sindicatos mayoritarios -Semaf, CCOO y UGT-.
Según Renfe, se han producido durante este miércoles, la última de las tres jornadas de huelga convocadas inicialmente por los seis sindicatos, cancelaciones de servicios de larga distancia, especialmente en el corredor nordeste y en Levante, así como en el núcleo de cercanías de Málaga y en servicios Avant entre Madrid y Castilla y León.
En su cuenta X, Renfe señala que, "debido a incidencias operativas derivadas de la huelga, tu tren puede sufrir retrasos o no circular, y no es posible garantizar un plan alternativo de transporte. Te rogamos que valores si puedes cambiar la fecha de tu viaje para otro día".
Unos 400 pasajeros se quedan en el andén de la estación de Valladolid tras cancelarse el primer Avant a Madrid
Unos 400 pasajeros se han quedado "tirados" en el andén de la estación de Valladolid después de que se haya cancelado el primer convoy del corredor Avant Valladolid-Segovia-Madrid que salía a las 6.23 horas con motivo de la tercera jornada de huelga en Renfe que varios sindicatos llevan a cabo desde el pasado lunes.
"Ha sido un caos", ha relatado Nacho Llorente, uno de los afectados, a Europa Press Castilla y León. "La gente que trabajamos en Madrid, como todos los días, hemos llegado para coger el tren de las 6.23 horas y allí estaba el tren parado", ha continuado para añadir que éste no se había "anunciado en pantalla" y es cuando se han temido "lo peor".
"Un trabajador de Adif nos ha dicho que ese tren no salía", ha apostillado por lo que todos los pasajeros que tenían previsto viajar en ese tren se han dirigido a otro andén por el que salía otro tren, también dirección Madrid, para ver si podía viajar en él. "Pero ha sido imposible, estaba todo ocupado y nos han dicho que era inviable la recolocación. Así que hemos estado como pollo sin cabeza", ha zanjado.
Más de una decena de trenes de Cercanías cancelados en Málaga en el tercer día de huelga
Más de una decena de trenes han sido cancelados este miércoles en el núcleo de Cercanías de Málaga durante la tercera jornada de huelga ferroviaria convocada por el sindicato CGT, que se descolgó del acuerdo alcanzado este lunes por los sindicatos CCOO, UGT y Semaf con el Ministerio de Transportes.
Renfe está informando a los viajeros de los trenes que no prestan servicio "por incidencia operativa" en el núcleo de Cercanías de Málaga, que consta de dos líneas: la C-1 que conecta Málaga con Fuengirola y la C-2, que enlaza la capital malagueña con Álora.
Al igual que este martes, la compañía ha indicado que trabaja para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible tras la desconvocatoria de la huelga por los sindicatos mayoritarios convocantes.
La Fiscalía corrobora que la Audiencia Nacional no puede investigar a Puente por el accidente en Adamuz
La Fiscalía ha dictaminado que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para investigar una denuncia presentada contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), ya que, en todo caso, está aforado ante el Tribunal Supremo.
Esta ha sido la respuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al traslado que le dio el juez de este tribunal Antonio Piña para que informara sobre la competencia de este órgano judicial para tramitar la denuncia de la Asociación Libertad y Justicia contra Puente, han informado a EFE fuentes del Ministerio Público.
Con el informe de la Fiscalía, el juez previsiblemente rechazará en los próximos días la admisión a trámite de esta denuncia.
El PP reclama en el Congreso analizar las vibraciones e incidencias de la alta velocidad
El PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que urge al Gobierno a realizar una auditoría externa independiente para analizar las vibraciones e incidencias en las vías de alta velocidad.
En esta proposición, el PP insta al Gobierno a comparar, con el mismo estándar de mantenimiento, los valores en distintas líneas con diferentes densidades de tráfico, tras el aumento de tráficos registrados en los últimos años.
Esta auditoría, de ser aprobada, debe ser tenida en cuenta para definir la segunda fase del plan de choque extraordinario que, según establece una disposición adicional de la Ley de Movilidad Sostenible, se debe realizar antes del 5 de abril de este año.
Adif trabaja para abrir el sábado el corredor Madrid-Andalucía, según la evolución de lluvias
El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, trabaja con el horizonte de reabrir el corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado, día 14, aunque la fecha concreta sigue sujeta a las condiciones meteorológicas, que en muchos momentos dificultan los trabajos.
Las tres operadoras que realizan el servicio entre el centro y el sur peninsular, Renfe, Iryo y Ouigo, han puesto ya a la venta los billetes para esa jornada, un dato que evidencia la previsión de reanudar esta misma semana la alta velocidad.
El PP creará la próxima semana en el Senado la comisión de investigación para analizar el estado de la red ferroviaria
El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para incluir en el Pleno de la próxima semana la creación de la comisión de investigación para analizar el estado de la red ferroviaria de alta velocidad, de Rodalies en Cataluña y de los Cercanías, que anunció hace unas semanas el líder de los 'populares', Alberto Nuñez Feijóo. Coincidiendo con la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en un Pleno extraordinario en el Senado para hablar sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), Feijóo adelantó en una entrevista televisiva que el PP crearía una comisión de investigación sobre el estado de la red en toda España.
Puente y los sindicatos firman el acuerdo para desconvocar la huelga y mejorar la red viaria
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha firmado este lunes junto a CCOO, UGT y el sindicato de maquinistas, Semaf, el acuerdo para desconvocar la huelga del ferrocarril, que cuenta con una serie de mejoras en la seguridad de la red viaria y las condiciones de los trabajadores del sector.
El acuerdo implica incrementar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones de euros durante los próximos cinco años, así como la creación de 3.650 empleos y el refuerzo de la seguridad del ferrocarril público, ha informado en un comunicado el Ministerio de Transportes.
