Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las 'cajas negras' de los trenes todavía no se han extraído a la espera de obtener autorización judicial

Restablecida con normalidad la circulación de trenes en el Corredor Mediterráneo

Renfe ha restablecido este domingo la circulación de trenes en el Corredor Mediterráneo tras la supresión de 18 servicios durante el sábado debido a la situación meteorológica adversa por los fuertes vientos.

Desde primera hora de la mañana, los trenes, tanto de alta velocidad como de larga y media distancia, circulan con normalidad.

El primer tren de larga distancia ha salido a las 06:55 horas desde Alicante a Barcelona (Euromed) y, en sentido contrario, a las 07:40 horas desde Barcelona hacia Cádiz (Alvia), según informa Renfe.