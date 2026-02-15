En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Ibiza

Una mujer ha ingresado este sábado en un centro sanitario de Ibiza en estado grave después de haber sido agredida por su expareja. Este nuevo caso de violencia machista se ha producido en la localidad de Sant Antoni, según ha informado la Guardia Civil.

Según la misma fuente, "un hombre que tenía orden de alejamiento en vigor ha agredido a su expareja". El individuo ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil "en el lugar de los hechos".

"Por el momento se desconoce el estado de la víctima, que ha sido evacuada en ambulancia a un centro hospitalario en estado grave", añaden desde la Guardia Civil en una escueta nota de prensa.