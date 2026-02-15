En Palenciana
Muere un hombre de 92 años tras caerle un árbol encima en Córdoba
La víctima salió de su vehículo para ayudar a otro particular a retirar un árbol que se había desprendido en medio de la vía
EP
Un hombre de 92 años de edad ha fallecido este pasado sábado, 14 de febrero, a consecuencia de las heridas causadas tras caerle un pino encima en la localidad de Palenciana (Córdoba), según ha confirmado el Servicio de Protección Civil en declaraciones a Europa Press.
El suceso tuvo lugar este pasado viernes cuando Protección Civil recibió el aviso sobre las 10,15 horas de la mañana, en el que un particular alertaba de que un varón había resultado herido de gravedad al caerle un árbol de grandes dimensiones encima, una vez que había salido de su vehículo, en el paraje Camino de la Barca.
Al parecer, la víctima salió de su vehículo para ayudar a otro particular a retirar un árbol que se había desprendido en medio de la vía, y durante dicha maniobra, otro árbol acabó finalmente cayendo sobre el hombre.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos sanitarios, Guardia Civil y Bomberos para realizar el rescate y trasladar al herido hasta el Hospital Infanta Santa Margarita de Cabra, donde permanecía ingresado. Finalmente el varón acabó falleciendo este sábado sobre las 7,00 horas de la mañana.
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- Arcadio Barrera, jubilado, pide justicia: 'He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión
- El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central
- La Generalitat envía un Es-Alert a toda la provincia por vientos que pueden superar el sábado los 150 km/h
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: nuevo límite de rentas y requisitos
- Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones