Sevilla
Fallece un hombre en el incendio de su vivienda en Sevilla
Emergencias 112 ha recibido un aviso esta mañana donde se informaba de que una casa se encontraba en llamas en la calle Federico García Lorca
Álvaro García-Arévalo
Un hombre ha fallecido tras el incendio de una vivienda registrado esta mañana en la localidad sevillana de Brenes, según ha informado el servicio de Emergencias 112.
Alrededor de las 11:25 horas, el 112 ha recibido un aviso de los Bomberos de la Diputación de Sevilla al encontrarse una casa ardiendo en la calle Federico García Lorca de este municipio, en la que podría haber personas atrapadas. Rápidamente, se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero al lugar, así como a varios efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Brenes.
Los bomberos del parque de La Rinconada confirmaron que, a su llegada, localizaron el cuerpo de una persona fallecida en la primera planta del citado inmueble. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida de este hombre.
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: nuevo límite de rentas y requisitos
- Okupan viviendas públicas para mayores en San Vicente en cuanto fallece el inquilino
- Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- El caso Sala, de Alicante a Estrasburgo
- El Supremo valida sobreprecios en ventas de VPO pero avisa de sanciones