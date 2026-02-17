Consternación en Castellón: enfermeras guardan silencio por Ana Sorribas y exigen más seguridad en los centros de salud

La avenida del Lidón de Castellón ha sido escenario este martes de una emotiva concentración en memoria de la enfermera Ana Sorribas, víctima de violencia de género asesinada este lunes en el centro de salud de Benicàssim a manos de su expareja. Decenas de profesionales de la enfermería se han reunido frente al Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Castelló, donde han guardado un respetuoso minuto de silencio que ha finalizado con un aplauso cargado de emoción y dolor contenido.

Durante el acto, la presidenta del colegio, Isabel Almodóvar, ha leído un manifiesto de condena rotunda a la violencia machista y ha reclamado más medidas de protección para el personal sanitario.

“No es un hecho aislado, es una realidad estructural”

“Hoy nos reunimos con dolor, indignación y profunda tristeza para condenar el asesinato de nuestra compañera enfermera”, ha expresado Almodóvar ante los asistentes.

El manifiesto ha subrayado que este crimen “no es un hecho aislado”, sino que forma parte de una realidad estructural que continúa golpeando a la sociedad. Desde 2003 y hasta el 17 de febrero de 2026, 1.350 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas. Solo el año pasado fueron asesinadas 48 mujeres.

En la provincia de Castelló, 21 mujeres han sido asesinadas desde 2003. “Pero detrás de cada cifra hay una vida truncada, una familia rota, hijas e hijos huérfanos”, ha recordado la presidenta, insistiendo en que “nuestra compañera no es un número”.

El colegio también ha recordado a Nicoleta Maria Lupo, enfermera asesinada en 2023.

Exigen detectores de metales en los centros de salud

Más allá de la condena por violencia machista, el colegio ha puesto el foco en la seguridad en los centros sanitarios, ya que el trágico suceso se produjo en el entorno laboral de la víctima.

“A ver si las instituciones nos escuchan”, ha reclamado Isabel Almodóvar. “Igual que cuando entras a Hacienda o al juzgado pasas por un detector, no es normal que una persona pueda entrar en un centro de salud tan libremente con armas y que nos sintamos tan desprotegidas”.

La presidenta ha advertido que hoy ha sido un caso de violencia de género, pero “podía haber sido una agresión más”, y ha alertado del incremento de incidentes violentos en el ámbito sanitario. “Que nos escuchen y que nos sintamos un poco más seguros. Ni una más, ni una menos”, ha concluido.

Apoyo psicológico y protocolo activado

Tras el suceso, el Colegio de Enfermería ha puesto en marcha ayuda psicológica especializada para los profesionales que lo necesiten. Además, el Hospital General ha activado su protocolo correspondiente.

Desde la institución colegial han reiterado que cualquier profesional afectado puede solicitar apoyo.

Un problema público que interpela a toda la sociedad

El manifiesto también ha insistido en desmontar estereotipos sobre la violencia machista. “Hay que quitarnos la idea de que solo pasa en determinados sectores o niveles culturales”, ha señalado Almodóvar.

Como profesionales sanitarios, han recordado que la violencia de género deja “heridas visibles e invisibles” y que muchas mujeres acuden a los centros sanitarios “con dolor, miedo y silencio”. Por ello, han reafirmado su compromiso con la detección precoz, la atención integral y el acompañamiento seguro de las víctimas.

La concentración ha finalizado con un llamamiento a toda la sociedad de Castelló: “No podemos mirar hacia otro lado. La lucha contra la violencia machista es una responsabilidad colectiva”