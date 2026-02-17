Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos nombres Les NausSueldo vs. AlquilerHistoria barrio Miguel HernándezPLD SpaceEnfermera apuñaladaMártires de la LibertadCaballo rescatado
instagramlinkedin

Fugitivo

Detenido en Madrid "el hombre de los mil nombres": se borró las huellas dactilares para usurpar identidades

El pandillero peruano, miembro de la banda 'Los terribles del 17', está acusado de tenencia de explosivos

Detenido en Madrid "el hombre de los mil nombres", miembro de la pandilla peruana "Los Terribles del 17".

Detenido en Madrid "el hombre de los mil nombres", miembro de la pandilla peruana "Los Terribles del 17".

EFE

Javier Niño González

Madrid

Ha caído "el hombre de los mil nombres". La Policía Nacional ha detenido en Madrid al peligroso fugitivo, reclamado en Perú como miembro de la banda 'Los terribles del 17' quien se llegó a borrar intencionadamente sus huellas dactilares para poder usurpar otras identidades.

Sobre el pandillero constaba en vigor una Orden Internacional de Detención para Extradición de la Interpol por tenencia de explosivos, según informa la Dirección General de la Policía. La investigación contra el pandillero comenzó el pasado mes de agosto, tras la solicitud de colaboración de las autoridades peruanas sobre la posible presencia en España del reclamado quien, a consecuencia de un enfrentamiento con una banda rival en su país sufría una minusvalía física con graves problemas de movilidad.

El prófugo, consciente de la existencia de una orden de detención y extradición por parte de las autoridades peruanas, tomaba todo tipo de precauciones para evitar ser detectado por la Policía. Así, había eliminado de manera intencionada sus huellas dactilares y utilizaba una identidad usurpada correspondiente a otra persona. Por todo ello es conocido en su país como "el hombre de los mil nombres".

Noticias relacionadas

En 2012 el detenido participó en una fuga masiva del penal de Challapalca, una prisión de máxima seguridad en Perú. En octubre de 2024 fue detenido por la Policía Nacional de Perú, teniendo en su poder un artefacto explosivo y munición de 9 milímetros, existiendo indicios de su implicación en delitos de extorsión y como sicario. Sin embargo, logró evadir la acción de la justicia y se sospecha que huyó a España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
  2. Veinticinco familias desalojadas y diez vecinos y policías nacionales asistidos por inhalar humo en el incendio de una casa en Alicante
  3. Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
  4. La provincia vaciada se topa con otro problema: imposible hallar viviendas libres en los pueblos pequeños de Alicante
  5. La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y un hijo de una edil del PP de San Vicente también tienen piso protegido en Les Naus de Alicante
  6. Camarero destituye al hermano de Macarena Montesinos como asesor de la Conselleria de Vivienda
  7. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La base reguladora es una de las cantidades más importantes que determina el importe de nuestra pensión
  8. Los concejales de Alicante disponen de un mes para actualizar sus bienes

Nuevo SMI en 2026: esto es lo mínimo que vas a cobrar en tu nómina de febrero

Nuevo SMI en 2026: esto es lo mínimo que vas a cobrar en tu nómina de febrero

El tiempo en Alicante vuelve a tener temperaturas suaves y cielos despejados este miércoles

Protesta en Alicante para exigir la reapertura del centro de día de plaza América

El bipartito de Elche vuelve a anunciar más de 2.000 nuevos nichos pero asume que es una solución temporal

El bipartito de Elche vuelve a anunciar más de 2.000 nuevos nichos pero asume que es una solución temporal

La oposición ve insuficientes las explicaciones de Barcala y vuelve a pedir su dimisión

Los Montesinos se mantiene firme con la protesta por la nueva red de autobuses pese a que la Generalitat le tiende la mano

Los Montesinos se mantiene firme con la protesta por la nueva red de autobuses pese a que la Generalitat le tiende la mano

Barcala presiona a entregar más viviendas protegidas tras las dos primeras renuncias en Les Naus

Tracking Pixel Contents