Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos nombres Les NausSueldo vs. AlquilerHistoria barrio Miguel HernándezPLD SpaceEnfermera apuñaladaMártires de la LibertadCaballo rescatado
instagramlinkedin

NAUFRAGIO

Dos marineros gallegos se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo

Ocurrió a la altura de Nanín y los tripulantes pudieron alcanzar la costa, donde fueron rescatados en unas rocas

Dos marineros de O Grove se salvan tras embarrancar en Sanxenxo.

Dos marineros de O Grove se salvan tras embarrancar en Sanxenxo. / R. V.

Nicolás Davila

Pontevedra

Los dos tripulantes de un pesquero han salvado sus vidas en la mañana de este martes tras embarrancar su barco frente a playa de Nanín, en Sanxenxo. Ambos pudieron alcanzar tierra a nado y están a salvo.

La embarcación, que volcó, no puede recuperarse por el momento ya que que está incrustada en las rocas y el oleaje impide acercarse a ella.

Gardacostas de Galicia intervino en el operativo de rescate con la auxiliar del buque 'Ría de Vigo'.

La embarcación quedó bvolcada en Nanín

La embarcación quedó volcada en Nanín / FdV

El Concello de Sanxenxo, por su parte, indica que se trata de dos buzos de O Grove. Añade que la embarcación se hundió por motivos que se desconocen, aunque se apunta que quizás el mal estado del mar habría llevado la embarcación hacia las rocas.

Los dos tripulantes fueron rescatados por Emerxencias de Sanxenxo cuando se encontraban encima de unas rocas. No precisaron asistencia sanitaria.

Además de Gardacostas y Emerxencias, acudieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Este último cuerpo ha informado de que se trata de dos hombres de 45 y 52 años que se dedican a la captura de erizo y se desplazaban desde Bueu a O Grove en la embarcación que volcó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
  2. Veinticinco familias desalojadas y diez vecinos y policías nacionales asistidos por inhalar humo en el incendio de una casa en Alicante
  3. Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
  4. La provincia vaciada se topa con otro problema: imposible hallar viviendas libres en los pueblos pequeños de Alicante
  5. Camarero destituye al hermano de Macarena Montesinos como asesor de la Conselleria de Vivienda
  6. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La base reguladora es una de las cantidades más importantes que determina el importe de nuestra pensión
  7. Los concejales de Alicante disponen de un mes para actualizar sus bienes
  8. Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante

El tiempo en Alicante vuelve a tener temperaturas suaves y cielos despejados este miércoles

Protesta en Alicante para exigir la reapertura del centro de día de plaza América

El bipartito de Elche vuelve a anunciar más de 2.000 nuevos nichos pero asume que es una solución temporal

El bipartito de Elche vuelve a anunciar más de 2.000 nuevos nichos pero asume que es una solución temporal

La oposición ve insuficientes las explicaciones de Barcala y vuelve a pedir su dimisión

Los Montesinos se mantiene firme con la protesta por la nueva red de autobuses pese a que la Generalitat le tiende la mano

Los Montesinos se mantiene firme con la protesta por la nueva red de autobuses pese a que la Generalitat le tiende la mano

Barcala presiona a entregar más viviendas protegidas tras las dos primeras renuncias en Les Naus

Tracking Pixel Contents