Muere una niña de 6 años tras precipitarse desde un piso en Salamanca

Los sanitarios han tratado de reanimar a la pequeña durante algo más de media hora, pero finalmente no han podido salvar su vida

Un agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

EFE

Salamanca

Una niña de 6 años ha muerto este martes tras precipitarse desde una vivienda ubicada en un bloque de Salamanca por causas que investiga la Policía Nacional, han informado a EFE fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y testigos presenciales.

Una llamada ha alertado poco antes de las ocho de la tarde de que una niña se había precipitado desde la ventana de una vivienda a la céntrica calle Valencia de la capital salmantina.

Para atender a la menor se han desplazado al lugar efectivos de Emergencias Sanitarias y un equipo médico del cercano Punto de Atención Continuada de San Juan y una UVI Móvil, quienes han tratado de reanimar a la pequeña durante algo más de media hora, pero finalmente no han podido salvar la vida a la niña. También han atendido a la madre de la menor, visiblemente afectada y nerviosa por lo ocurrido.

La Policía Local ha acordonado la zona para permitir las labores de reanimación y para cortar la circulación de la calle, mientras que los agentes de la Policía Nacional tratan de conocer las circunstancias en que se ha producido este suceso.

