Investigación
Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista
La Policía ha detenido ya a un hombre como principal sospechoso
Héctor González
Madrid
En lo que apunta a ser un nuevo caso de violencia machista, una mujer ha sido asesinada este miércoles a manos de su expareja en la calle López de Hoyos, en pleno centro de Madrid.
Según han informado fuentes policiales, un hombre ha sido detenido ya como principal sospechoso y permanece bajo y custodia mientras los agentes de Homicidios y la policía científica trabajan en el lugar de los hechos.
Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima habría sido estrangulada hasta la muerte. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está "recabando datos" sobre el suceso que, de confirmarse la motivación machista, sería el primer caso del año en la capital tras sumar cuatro en 2025.
- Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La base reguladora es una de las cantidades más importantes que determina el importe de nuestra pensión
- Las residencias de estudiantes de Elche se rearman frente a los pisos con servicios como entrenador personal
- Oportunidad única en el Casco Antiguo de Alicante: piso a la venta por 210.000 euros
- Alemania busca conductores profesionales: formación y empleo con plazo abierto hasta el 22 de febrero
- Beto, tras el Hércules-Antequera: «La segunda parte que hemos hecho nos desacredita como equipo»