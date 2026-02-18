Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

La Policía ha detenido ya a un hombre como principal sospechoso

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. / EFE

Héctor González

Madrid

En lo que apunta a ser un nuevo caso de violencia machista, una mujer ha sido asesinada este miércoles a manos de su expareja en la calle López de Hoyos, en pleno centro de Madrid.

Según han informado fuentes policiales, un hombre ha sido detenido ya como principal sospechoso y permanece bajo y custodia mientras los agentes de Homicidios y la policía científica trabajan en el lugar de los hechos.

Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima habría sido estrangulada hasta la muerte. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está "recabando datos" sobre el suceso que, de confirmarse la motivación machista, sería el primer caso del año en la capital tras sumar cuatro en 2025.

