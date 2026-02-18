La estremecedora frase que pronunció el asesino de Benicàssim tras matar a Ana
Vicente G. V., de 71 años, ha pasado a disposición judicial por la muerte de Ana Sorribas
Pablo Ramón Ochoa
Vicente V. G. ha pasado ya a disposición judicial en la Ciudad de la Justicia de Castellón. Deberá responder como presunto autor de la muerte de Ana Sorribas el lunes en el centro de salud de Benicàssim, donde la mujer trabajaba como enfermera.
Según los testigos presenciales, el hombre entró al ambulatorio con actitud agresiva, percibida por uno de los pacientes, que se levantó del asiento y se interpuso en su camino. Sin embargo, consiguió zafarse y entrar en la consulta donde estaba la enfermera, su exmujer. Allí, presuntamente, le asestó varias puñaladas.
Tras el ataque, tres pacientes se abalanzaron sobre el agresor y lograron reducirlo. La Policía Local tardó solo un minuto en acudir al centro médico. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La mujer fue trasladada al Hospital General de Castellón, pero falleció poco después.
Frase estremecedora
Es una fuente anónima, cercana al caso, la que ha dado a conocer una frase estremecedora pronunciada por Vicente V. G.: "Llevaba dos cuchillos por si me fallaba el primero".
Según las fuentes consultadas, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes previos por violencia de género entre ambos. Tampoco la víctima habría comunicado en el centro de salud ninguna situación relacionada con este tipo de violencia.
