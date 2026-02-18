Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Degolladas XilxesLes NausVideoanálisis Toni CabotTráfico hoyTiempo AemetChinches Alicante
instagramlinkedin

La estremecedora frase que pronunció el asesino de Benicàssim tras matar a Ana

Vicente G. V., de 71 años, ha pasado a disposición judicial por la muerte de Ana Sorribas

Conocidas y compañeras de la asesinada, este martes en el acto de homenaje en Benicàssim. / Toni Losas

Conocidas y compañeras de la asesinada, este martes en el acto de homenaje en Benicàssim. / Toni Losas

Una enfermera muere apuñalada por su expareja en el centro de salud de Benicàssim (Castellón) / Europa Press

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Vicente V. G. ha pasado ya a disposición judicial en la Ciudad de la Justicia de Castellón. Deberá responder como presunto autor de la muerte de Ana Sorribas el lunes en el centro de salud de Benicàssim, donde la mujer trabajaba como enfermera.

Según los testigos presenciales, el hombre entró al ambulatorio con actitud agresiva, percibida por uno de los pacientes, que se levantó del asiento y se interpuso en su camino. Sin embargo, consiguió zafarse y entrar en la consulta donde estaba la enfermera, su exmujer. Allí, presuntamente, le asestó varias puñaladas.

Tras el ataque, tres pacientes se abalanzaron sobre el agresor y lograron reducirlo. La Policía Local tardó solo un minuto en acudir al centro médico. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La mujer fue trasladada al Hospital General de Castellón, pero falleció poco después.

Frase estremecedora

Es una fuente anónima, cercana al caso, la que ha dado a conocer una frase estremecedora pronunciada por Vicente V. G.: "Llevaba dos cuchillos por si me fallaba el primero".

Noticias relacionadas

Según las fuentes consultadas, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes previos por violencia de género entre ambos. Tampoco la víctima habría comunicado en el centro de salud ninguna situación relacionada con este tipo de violencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
  2. La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y un hijo de una edil del PP de San Vicente también tienen piso protegido en Les Naus de Alicante
  3. Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
  4. Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
  5. Un alicantino necesitaría 3.600 euros de sueldo para pagar el alquiler sin apuros
  6. Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
  7. Llega la primavera: Alicante se despide de la inestabilidad tras siete borrascas con mucho viento y poca agua
  8. Milagro junto al Liceo Francés en El Campello

Las viviendas protegidas de Alicante monopolizan la vuelta a las Cortes: “El PP hará sus congresos en la piscina de Les Naus”

Las viviendas protegidas de Alicante monopolizan la vuelta a las Cortes: “El PP hará sus congresos en la piscina de Les Naus”

Un obrero exhibe una bandera franquista en una obra en San Vicente... y ya está el lío montado

Un obrero exhibe una bandera franquista en una obra en San Vicente... y ya está el lío montado

“La Vila a escena” torna en 2026 amb música i humor per a tots els públics

“La Vila a escena” torna en 2026 amb música i humor per a tots els públics

Últimas ofertas de empleo del SEPE en Alicante: arquitectos, administrativos, electricistas, y auxiliares de enfermería

Últimas ofertas de empleo del SEPE en Alicante: arquitectos, administrativos, electricistas, y auxiliares de enfermería

La sensibilidad de la pianista Marta Puig inaugura un ciclo musical en Fundación Mediterráneo

La sensibilidad de la pianista Marta Puig inaugura un ciclo musical en Fundación Mediterráneo

Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D

Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D

Aena presenta la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria del periodo 2027-2031

Tracking Pixel Contents