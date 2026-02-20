Tragedia en Asturias
Dos muertos en un brutal accidente de tráfico en Gijón
El conductor de una grúa perdió el control de su vehículo y se empotró con una tienda
Nico Martínez
Conmoción en la avenida Constitución en Gijón. Un accidente de tráfico ha dejado dos fallecidos. Según las primeras hipotesis, el conductor de una grúa perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una tienda por causas que se investigan. Determinadas fuentes explican que pudo sufrir algún tipo de indisposición. Dicho accidente ha dejado al menos dos fallecidos y varios heridos.
El accidente se ha producido pasadas las diez de la noche. Hay un gran despliegue de ambulancias, policía local y policía nacional. Los hechos se están investigando, pero todo apunta por el momento a que la grúa, al perder el control del vehículo impactó con otros coches.
Los servicios sanitarios se encuentran sobre el terreno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- Sisi visitó el Huerto del Cura de Elche vestida de amarillo para celebrar que se salvó de un naufragio
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La flota de cerco desembarca 2.500 cajas de sardina en una sola jornada en la lonja de Torrevieja
- Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales