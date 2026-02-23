Detenido por robar más de 750 metros de cobre de vías ferroviarias en Zaragoza: 76 trenes afectados con retrasos de hasta cuatro horas

La Guardia Civil ha esclarecido 16 delitos de robo de cable de cobre en la vía férrea de la provincia de Zaragoza, una cadena de sustracciones que afectó a la circulación de 76 trenes —49 de alta velocidad y 27 de línea convencional— con retrasos que en algunos casos superaron las cuatro horas.

La investigación, desarrollada durante los últimos tres meses por agentes de la Guardia Civil en Zaragoza, se centró en varios episodios de robo de cobre en el ferrocarril registrados desde finales de diciembre. Las sustracciones se produjeron en tramos del sistema de señalización ferroviaria y cableado vinculado a la seguridad en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, además de líneas convencionales como Zaragoza-Bilbao, Madrid-Barcelona y la intermodal de mercancías Zaragoza–La Cartuja. En varios puntos, los robos provocaron paradas y fuertes demoras en los convoyes.

Así trabajaba

Según el análisis de los datos recabados, todos los hechos estarían relacionados con una misma persona, que habría incrementado su actividad delictiva en las últimas semanas. El sospechoso actuaba en zonas próximas a caminos de servicio paralelos a las vías, donde presuntamente rompía la valla de protección para acceder al trazado y, con una herramienta tipo cizalla, cortaba cables de toma de tierra o de los lazos del circuito de vía. Además, ocasionó numerosos daños en las losetas de hormigón que cubren el cableado, antes de cargar el material en su vehículo y abandonar el lugar.

Finalmente, la Guardia Civil logró identificar, localizar y detener a mediados de este mes al presunto autor, un hombre de 44 años, al que se le imputan 16 delitos de robo con fuerza, además de daños y desórdenes públicos. Las pérdidas por desperfectos ascienden a más de 38.000 euros, según la estimación realizada.

Más allá del impacto en el servicio ferroviario, la rotura de las vallas supuso un grave riesgo para la seguridad, al facilitar el acceso de animales a la vía, con el consiguiente peligro de arrollamientos y daños.

En la investigación ha colaborado personal de ADIF, prestando apoyo técnico para el esclarecimiento de los robos.