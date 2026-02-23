En Maria de la Salut
Una mujer muere atragantada con una ensaimada en plena calle en Mallorca
Un joven estudiante de enfermería que pasaba por su lado trató de auxiliarla, sin éxito
La Guardia Civil está pendiente del resultado de la autopsia para aclarar el fallecimiento
Una mujer de 60 años falleció el pasado sábado al mediodía en plena calle de Maria de la Salut, atragantada con un trozo de ensaimada que estaba comiendo. Un joven que pasaba por allí, estudiante de enfermería, fue el primero en auxiliarla y le sacó parte del bollo de la boca, y poco después llegaron dos ambulancias, pero no pudieron reanimar a la víctima. La Guardia Civil está pendiente del resultado de la autopsia, que determinará de forma fehaciente la causa de la muerte. El suceso ha causado una gran consternación en la localidad, donde la mujer era muy conocida.
El incidente ocurrió sobre las doce del mediodía del sábado en el Carrer Nou de Maria de la Salut. La mujer, una vecina de la localidad de sesenta años, había comprado una ensaimada en un supermercado cercano y se la iba comiendo por la calle, cuando se atragantó con el bollo y no podía respirar.
Por el lugar pasaba en ese momento un joven estudiante de enfermería, que fue el primero en intentar auxiliarla. El chico le quitó un trozo del bollo que tenía en la boca, pero la mujer seguía sin poder respirar. Poco después acudieron dos ambulancias y las dotaciones sanitarias le realizaron prácticas de reanimación, aunque todo fue inútil y la víctima falleció allí mismo.
El alcalde de Maria, Jaume Ferriol, fue alertado y acudió al lugar a interesarse por lo ocurrido.
Varias dotaciones de la Guardia Civil iniciaron una investigación en el lugar y están a la espera del resultado de la autopsia, que deberá determinar de forma fehaciente las causas de la muerte.
El incidente ha causado una gran conmoción en la localidad, donde la mujer, vecina de toda la vida, era muy conocida.
