Condenada una mujer a dos años de cárcel por apropiarse de tres millones en la venta de un chalé de Mallorca a Lewandowski

La Audiencia de Palma ha condenado este martes a una ciudadana alemana a dos años de prisión por haberse apropiado de tres millones de euros con la venta de un chalé de Mallorca al futbolista internacional del Fútbol Club Barcelona Robert Lewandowski en la urbanización Nova Santa Ponça de Calvià en el verano de 2021.

La acusada, de 57 años, que era la administradora única de la sociedad Archipassion SL a través de la cual se hizo la operación inmobiliaria y de la que ella poseía el 25% de las participaciones sociales, se ha declarado esta mañana autora responsable de un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal. Por cada tipo delictivo, ha aceptado un año de cárcel y una multa de seis meses a razón de cuatro euros diarios.

Tras reconocer los hechos, el tribunal de la Sección Segunda ha dictado sentencia ‘in voce’. La encausada deberá indemnizar a los perjudicados, los antiguos propietarios del inmueble, una pareja de origen germano, con más de 1,6 millones de euros. Cerca de un millón de euros ya fueron consignados en la cuenta del juzgado y la sospechosa ya ha transferido directamente a las afectados más de 245.000 euros. La cantidad que queda pendiente deberá ser abonada antes del 10 de abril de 2026.

La casa de Lewandowski en Mallorca / Y.O.

Suspensión de la condena

La acusada no ingresará en prisión porque la Sala le ha suspendido las dos penas de un año de cárcel por un periodo de dos años con la condición de que no delinca durante este tiempo y que satisfaga la responsabilidad civil que queda pendiente antes del próximo 10 de abril. El tribunal ha accedido al beneficio de la suspensión de la condena al tener en cuenta que la mujer carece de antecedentes penales y la pena impuesta no supera los dos años. La sentencia ya es firme, porque las partes han indicado que no van a recurrirla.

La vista oral que se ha celebrado esta mañana en el Palacio de Justicia de Palma ha acabado en una conformidad entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa. En un principio, el fiscal reclamaba una condena de siete años y medio de prisión, pero hoy ha rebajado su solicitud al retirar uno de los delitos por los que inicialmente acusaba: una falsedad en documento mercantil.

La encausada, asistida por un intérprete de alemán, ha confesado los cargos y se ha conformado con dos años de cárcel.

Los hechos se remontan al pasado 9 de junio de 2021 cuando la sospechosa, en su condición de administradora única de la mercantil, procedió a elevar a escritura pública la venta del chalé situado en la urbanización Nova Santa Ponça. La sociedad era la propietaria de la exclusiva vivienda.

Robert Lewandowski tomando el sol en su casa con su hija Laura / @Robert Lewandowski

La lujosa casa costó 3,5 millones

Ese día se formalizó la compraventa del inmueble con el famoso jugador de fútbol polaco del Barça, Robert Lewandowski, quien, a través de su esposa, procedió en el mismo acto de constitución de la escritura pública a emitir un cheque a favor de Archipassion SL por importe de 3.515.666 euros.

Este cheque fue ingresado por la acusada en una cuenta corriente que ella misma había abierto días antes en la entidad bancaria Banca March a nombre de la sociedad Archipassion SL. Según destaca la fiscalía en su escrito de acusación, desde que se produjo ese ingreso de 3,5 millones de euros el 9 de junio de 2021 hasta el 31 de agosto de ese mismo año, cuando la encausada cesó como administradora de la empresa, fueron múltiples los movimientos bancarios en esa cuenta, en virtud de los cuales sin causa justificada se traspasó dinero proveniente de la venta del chalé al patrimonio personal de la mujer. Así, en fecha 31 de agosto de 2021 el saldo que quedaba en la cuenta bancaria era de 408.593 euros.

Los antiguos propietarios de la lujosa vivienda, una pareja alemana, eran socios del 50% de la sociedad Archipassion SL. Ambos perjudicados desconocían que existiera esa cuenta corriente que había abierto la acusada. Los afectados, como socios de la mitad de las participaciones de la empresa, no consintieron que la sospechosa transfiriera parte del dinero obtenido por la sociedad con la venta del chalé al conocido futbolista del Barça a cuentas corrientes que no fueran de la titularidad de Archipassion SL.

Las dos víctimas han estado presentes hoy en la vista oral que ha culminado con un pacto entre las acusaciones y la defensa y que ha supuesto que la encausada reconociera los hechos y confesara ser culpable de dos delitos ante los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma.