Investigación
Detenido un hombre por violar el pasado mes de julio a una joven en Almería por orden de otra mujer
La supuesta instigadora, que ingresó en prisión en septiembre, rapó la cabeza de la víctima antes de la agresión sexual
EFE
La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de violar el pasado mes de julio a una joven de Macael (Almería), una agresión sexual ordenada supuestamente por otra mujer, que además habría rapado la cabeza de la víctima.
Un tribunal de Almería ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, según ha informado a EFE el abogado de la víctima, Francisco Torres, y han confirmado fuentes judiciales.
El abogado ha indicado que el detenido ingresó en prisión el pasado 3 de febrero, si bien tanto él como su cliente no habían tenido conocimiento hasta el martes de esta semana del arresto de este hombre, al que la joven había reconocido fotográficamente a mediados de enero.
Según las citadas fuentes, la investigación habría acreditado indicios suficientes de que el 11 de julio del año pasado el detenido habría introducido a la fuerza a la víctima en un vehículo que era conducido por una mujer conocida como la Faraona, y que trasladaron a la joven hasta el domicilio de esta última.
Una vez allí, la presunta instigadora de los hechos habría rapado la cabeza de la víctima y, tras bajarla al garaje, el ahora detenido la violó, según apuntan los investigadores.
Posteriormente, la supuesta instigadora le dijo a la víctima, que fue abandonada en un descampado de Albox (Almería), que mataría a su madre y a su abuela y quemaría su casa si contaba algo a la Guardia Civil.
Por estos supuestos hechos, se imputan al investigado los delitos de agresión sexual, detención ilegal, amenazas y lesiones, los mismos por los que el pasado 11 de septiembre ingresó en prisión provisional la Faraona.
