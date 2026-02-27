Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional detiene a una veintena de personas en Vila-real por trata de seres humanos

Se trata del resultado de la macrooperación policial que paralizó la avenida Pío XII de la ciudad el pasado martes

Dos de las mujeres liberadas el pasado martes en esta operación en Vila-real por la Policía Nacional.

Dos de las mujeres liberadas el pasado martes en esta operación en Vila-real por la Policía Nacional. / Toni Losas

Neus Bravo

Castellón

Una veintena de personas han sido detenidas, según ha podido conocer este jueves Mediterráneo -del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN-, después de la gran operación de la Policía Nacional que paralizó el pasado martes la avenida Pío XII de Vila-real. Los arrestados están acusados de trata de seres humanos, lo cual confirma las primeras sospechas vecinales que apuntaban a que múltiples mujeres jóvenes de nacionalidad extranjera se encontraban de manera temporal en el edificio a pesar de que no eran vecinas del mismo.

Este rotativo fue ya testigo el martes de como los agentes sacaban a dos mujeres en el asiento trasero de un coche, no detenidas sino acompañadas, una imagen que ahora se ve refrendada con el conocimiento de los delitos que se presume que se cometieron en la vivienda.

Afecta a varias provincias

Este macrooperativo policial ha afectado a varias provincias españolas con registros y arrestos simultáneos. Este jueves los acusados pasaron a disposición del juzgado de guardia de Vila-real y además está previsto que se levante el secreto de las actuaciones en breve.

Hasta tres grupos de investigación diferentes dentro de la Policía Nacional han colaborado conjuntamente para llevar a cabo esta gran operación que ha permitido desactivar esta presunta trama ilegal de trata de personas. La cantidad de efectivos implicados da cuenta de la relevancia que para el Cuerpo Nacional de Policía tenía esta actuación.

Trasiego de hombres

Fuentes oficiales locales afrimaron a este diario que se trata de una colaboración con Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Asimismo, los vecinos habían denunciado el trasiego de hombres que acudían al piso, si bien todavía se debe esclarecer qué ocurría dentro del mismo.

El pasado 2024, también en Vila-real, este diario contó que había una casa de citas que producía grandes molestias vecinales. Sin embargo, se trata de otro lugar, puesto que aquella vivienda se encuentra en el Raval del Carme y esta está en la avenida Pío XII.

Las familias de Altea recibirán formación gratuita en marzo sobre la salud mental y las conducciones adictivas en los adolescentes

Sigue en directo el sorteo de los octavos de final de la Champions League

La Audiencia Nacional facilita que el conseguidor de la Púnica evite la entrada en prisión al rebajar su condena por amaños en eficiencia energética

En Alicante se vendió una vivienda cada 9 minutos en 2025: así fue el año récord del mercado inmobiliario

Ajuste en pisos turísticos: caída generalizada de la oferta en la provincia de Alicante y supervivencia de prácticas prohibidas

Altea incrementa la infraestructura verde urbana con la plantación de 8.000 ejemplares autóctonos para mitigar el calor

Grabar a tu jefe y que tu jefe te grabe: lo que es legal en el trabajo (y lo que no)
