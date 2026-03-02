Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Muere un niño de 2 años en Pontevedra al atragantarse con una gominola

Los servicios de emergencia que se movilizaron no pudieron hacer nada para salvar la vida del pequeño

El funeral se celebrará esta lunes en la iglesia parroquial de Bértoa.

El funeral se celebrará esta lunes en la iglesia parroquial de Bértoa. / Cedida

J. M. Ramos / EP

Carballo (Pontevedra)

Un niño de 2 años falleció este fin de semana en la localidad pontevedresa de Carballo tras sufrir un atragantamiento al ingerir una gominola durante una celebración familiar.

Los hechos sucedieron el sábado. A las 20.25 horas el 112 Galicia recibió una alerta a través de Urxencias Sanitarias 061, que movilizó hasta el lugar a profesionales médicos que, pese a sus esfuerzos, nada pudieron hacer por salvar la vida del pequeño, a pesar de que lograron retirarle la gominola que había ingerido, según informa Europa Press.

Hasta el lugar también fueron movilizados agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.

El pequeño está siendo velado en un tanatorio de Carballo y a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, posterior entierro, en el cementerio parroquial de Bértoa.

