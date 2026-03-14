Caso Francisca Cadenas
La abogada de la familia solicitará la prisión provisional: "No pueden estar en libertad con el riesgo de destrucción de pruebas"
Los dos hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas pasan este sábado a disposición judicial.
Martín Rodríguez
La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha llegado este sábado a los juzgados de Villafranca de los Barros. Hoy los dos hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas, Juli G y Lolo G, pasan a disposición judicial. En declaraciones a los medios, Guerrero ha explicado que solicitará la prisión provisional de los dos hermanos debido a la gravedad del delito y los riesgos que implica una posible libertad para uno y la eliminación de pruebas.
"Pongo en tela de juicio que la versión que ellos tengan es su versión, pero hay que esperar a las pruebas y que se levante el secreto de sumario. De momento, yo como acusación particular lo que voy a hacer es solicitar la prisión provisional de los dos hermanos, puesto que lo que tenemos a día de hoy son restos que han aparecido en la casa. Debido a la gravedad del delito y el riesgo para las pruebas no pueden quedar en libertad, quedan todavía muchas cosas por saber".
Por otro lado, Guerrero ha expresado que no cree que vayan a decir la verdad: "Me he visto muy pocas veces en las que en una situación así se diga toda la verdad, tengo dudas de que podamos sacar alguna información que sea certera".
La abogada explica que la familia confía en la justicia y en la investigación que ha hecho la UCO. "Están expectantes y lógicamente están con los nervios de si se decretará o no una prisión provisional, pero están esperanzados".
"Hay riesgo de destrucción de pruebas en la fase en la que nos encontramos, hay un cuerpo en una casa, no se pueden dejar en libertad cuando ni siquiera sabemos qué pruebas quedan todavía por hacer", ha concluido.
Uno de ellos confiesa
Juli G. confesó ayer ser el autor material de la muerte de Francisca Cadenas, la mujer de Hornachos que desapareció el 9 de mayo de 2017. Con la confesión de la autoría por parte del menor de los hermanos, la benemérita debe determinar cómo se produjo la muerte de Francisca Cadenas y el móvil del homicidio. Estos dos puntos son vitales para poder conocer a qué delitos se enfrentan cada uno de ellos. También tendrán que saber si esta declaración es totalmente cierta o si el hermano mayor, Lolo G., tuvo algo que ver con el trágico suceso.
El miércoles comenzaron los registros y horas después los agentes de la UCO y de otros siete grupos y unidades de la Guardia Civil hallaron restos humanos en el patio de la vivienda familiar. Fue entonces cuando fueron detenidos acusados de ser presuntos autores del homicidio de Francisca Cadenas. Pasaron su primera noche en el calabozo de Zafra y el jueves regresaron y estuvieron durante todo el día siendo testigos de más registros en la mencionada vivienda y en una finca rústica de su propiedad. Volvieron a dormir en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad segedana y en la mañana del pasado viernes habría confesado exculpando a Lolo G.
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