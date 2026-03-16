La Guardia Civil investiga a un hombre por falsedad documental en la venta de fruta en Castellón

La Guardia Civil ha investigado a un hombre por un presunto delito de falsedad documental tras detectar el uso de albaranes con datos falsos para justificar la procedencia de fruta vendida en varios establecimientos de la provincia de Castellón.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo ROCA de Burriana, que realizaron distintas inspecciones en fruterías para comprobar la trazabilidad y el origen de los productos puestos a la venta. Durante estas actuaciones, los agentes detectaron que un mismo proveedor distribuía diferentes variedades de fruta poco habituales para esta época del año, lo que despertó sospechas sobre su procedencia real.

Al revisar los albaranes aportados por los comercios, la Guardia Civil comprobó que en ellos figuraba el nombre del vendedor junto a un número de Registro de Explotaciones Agrarias (REA) con el que se trataba de acreditar el origen del género. Sin embargo, tras verificar los datos y las parcelas asociadas a ese registro, los investigadores constataron que en esas explotaciones no se cultivaban las variedades de fruta que se estaban comercializando.

Ante esta situación, los agentes contactaron con el supuesto vendedor para que justificara el origen legal del producto distribuido, aunque este no pudo aportar una explicación válida.

Por ello, la Guardia Civil ha procedido a investigarlo por un presunto delito de falsedad documental, al considerar que elaboró albaranes con información falsa utilizando un registro agrario vinculado a parcelas en las que no se cultivan las frutas vendidas. Por el momento, se desconoce el origen real del género comercializado.

Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Nules. La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo relacionado con el ámbito agrícola, ya que la colaboración ciudadana es clave para prevenir este tipo de delitos y proteger la actividad agraria, especialmente en zonas rurales.