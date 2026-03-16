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En Villavicencio de los Caballeros

Muere una mujer tras caer dentro de una calefacción tipo gloria en Valladolid

La víctima, de 75 años, cayó en el sistema de conducción subterránea similar al suelo radiante actual

Ambulancia de soporte vital básico Sacyl.

Ambulancia de soporte vital básico Sacyl. / EP

EFE

Valladolid

Una mujer de unos 75 años ha fallecido este lunes en una vivienda de Villavicencio de los Caballeros, en Valladolid, al caer dentro del hueco de una gloria, un sistema de calefacción mediante conducción subterránea que se utiliza aún en algunos pueblos, similar al suelo radiante actual.

El servicio autonómico de emergencias 1-1-2 ha explicado en su web que en torno a la una de la tarde de este lunes una llamada les ha alertado de la caída y han movilizado a varios servicios de auxilio y sanitarios.

En concreto, la sanidad regional ha movilizado un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

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En el lugar del suceso, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de la mujer por lo que se ha anulado la ambulancia y el helicóptero medicalizado.

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