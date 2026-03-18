Sucesos
Abandonan a un hombre tiroteado en la puerta del hospital Virgen del Rocío de Sevilla
La víctima apareció en la zona de Urgencias de este centro hospitalario sobre las 23:00 del martes y con "varios impactos de bala", tal como confirman desde la Policía Nacional
Carlos Doncel
Abandonado y con varias heridas de bala. Así dejaron el martes por la noche a un hombre en las puertas del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, tal como confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía. Después de que testigos dieran la voz de alerta, los efectivos sanitarios trasladaron al interior a la víctima, que en estos momentos se encuentra ingresada y con pronóstico reservado, tal como detallan fuentes del centro hospitalario.
Este varón apareció concretamente en las puertas de Urgencias del hospital Virgen del Rocío alrededor de las 11 de la noche del martes. Tal como detallan desde la Policía Nacional, el herido presentaba "varios impactos de bala", que provocaron su ingreso inmediato en el centro. Tras tener constancia de este suceso, adelantado por Diario de Sevilla, los agentes al cargo del caso han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.
No es la primera que ocurre una situación similar en Sevilla. El pasado 17 de diciembre, la Audiencia Provincial condenó a dos hombres a siete años de cárcel por secuestrar y dejar moribundo a un lebrijano también en el Hospital de Valme en septiembre de 2023. Los acusados torturaron y apuñalaron a la víctima, a la que dejaron en este centro hospitalario después de que una de las heridas se complicara.
- Un colegio religioso de Alicante expulsa a una niña vulnerable de nueve años del comedor porque su familia debe casi 400 euros
- Del nuevo Zara a Les Naus: grandes proyectos que intentan pagar menos impuestos en Alicante
- Una mujer paga el comedor a la niña de Alicante tras denegarle el servicio el colegio por la deuda de sus padres
- La Seguridad Social avisa a estos jubilados: antes del 31 de marzo tienen que hacer este trámite o les suspenderán la pensión
- La escapada discreta de la princesa Leonor a Alicante: comida con amigos en un asador de Pilar de la Horadada
- Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 en Sant Joan y retenciones en la A-70 con 35 incidencias activas
- Así es el GLP, el combustible a prueba de 'guerras' y que sigue por debajo del euro en la mayoría de gasolineras
- Así está el tráfico en Alicante esta mañana: accidente en Xàbia y atascos en la A-70 con 35 incidencias activas