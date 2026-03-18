El niño herido grave al caer de un cuarto piso en Catarroja, con pronóstico reservado
El menor, de dos años, se asomó al balcón al escuchar una banda que tocaba en la falla que hay justo debajo de su casa y se precipitó accidentalmente al vacío
La Guardia Civil cree que se trata de un accidente y no una negligencia, ya que los padres y otros familiares estaban con el pequeño en casa
El niño de dos años herido grave al caer al vacío desde el balcón de su casa en Catarroja continúa ingresado con pronóstico reservado en el Hospital La Fe de València, adonde fue evacuado de urgencia después de que el trabajo del equipo médico del SAMU desplazado al lugar lograra estabilizar sus constantes vitales. El pequeño, tal como adelantó el martes Levante-EMV, se habría precipitado desde un cuarto piso al asomarse para ver una charanga fallera que había justo debajo de su casa, en el número 69 de la avenida de La Rambleta de Catarroja.
Según la información a la que ha tenido acceso este diario, el menor, que está a punto de cumplir los tres años, estaba en casa con sus padres y otros familiares. En un momento de descuido, el pequeño ha salido solo al balcón, atraído por la música de una banda que acompañaba a una comisión fallera que visitaba la falla La Rambleta, justo debajo de la casa del niño.
Fueron los falleros de La Rambleta, precisamente, quienes alertaron al teléfono de Emergencias 112 sobre las 19.15 horas. La caída se produjo justo en el momento en que había un elevado número de niños en ese punto, ya que era la comisión infantil de los visitantes quien se encontraba junto al monumento infantil de La Rambleta.
A la espera de su evolución
Inmediatamente acudieron patrullas de la Policía Local de Catarroja, así como de la Guardia Civil, y los servicios sanitarios, que iniciaron de inmediato las maniobras para tratar de salvar la vida al niño, quien fue trasladado en estado muy grave en esa misma ambulancia del SAMU al Hospital La Fe de València.
A la llegada del equipo médico de urgencia, el niño estaba en parada cardiorrespiratoria y por fortuna el facultativo y el resto del equipo lograron estabilizar al menor después de casi una hora. De todos modos, los médicos son pesimistas sobre la evolución del pequeño, del que se desconoce si tiene más hermanos.
De momento, fuentes de Sanidad han informado de que este miércoles continúa en estado grav y con pronóstico reservado, es decir, a la espera de su evolución en las primeras 48 horas, que serán fundamentales para saber si podrá recuperarse.
Un trágico accidente
El Equipo de Policía Judicial de Alfafar-Catarroja es quien ha asumido la investigación de este incidente, ocurrido en el número 69 de la avenida de La Rambleta de Catarroja, que apunta a un desgraciado accidente sin ningún tipo de responsabilidad penal.
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