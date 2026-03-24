Un herido en un incendio en una vivienda de Cabanes de madrugada
Los bomberos de la Diputación han controlado las llamas
Gran susto el que se han llevado los vecinos de un edifico de Cabanes en la madrugada de este martes.
Un incendio se ha declarado en un primer piso de una finca de seis alturas de la calle Alemania, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.
Fuego contenido
Han sido los bomberos del parque Plana Alta los que han acudido a la llamada de emergencia desde esta localidad de esa misma comarca.
Por fortuna, los bomberos han conseguido contener el fuego tan solo en una vivienda.
Eso sí, un hombre de 44 años ha resultado herido y ha debido ser atendido por medios sanitarios, en concreto por dos unidades: una del SAMU y otra de SVB.
El varón presentaba quemaduras e inhalación de humo y posteriormente ha sido trasladado al Hospital General de Castelló en la ambulancia de soporte vital avanzado, de acuerdo a lo que han indicado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en Castellón.
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