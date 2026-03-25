El alcalde de Nules, sobre la macrooperación de trata de personas: "Había cosas que no cuadraban. Ahora estos migrantes están a salvo"

El alcalde de Nules, David García, ha explicado este miércoles que el Ayuntamiento había visto "cosas que no cuadraban" con respecto al caso de supuesta trata de personas que finalmente el martes dejó más de 100 víctimas rescatadas. Asimismo, ha celebrado que "están todos a salvo", al contrario de lo que se especuló por la población en los primeros momentos de confusión, cuando hubo bulos que García hoy ha censurado y pedido que no se propaguen.

Así lo ha asegurado el alcalde en una comparecencia 24 horas después de los hechos y tras colaborar toda la jornada de ayer con la Guardia Civil, que desplegó un macrooperativo policial por todo el pueblo, con registros en al menos cuatro casas y varias detenciones de los supuestos traficantes de personas. García ha confirmado que la oficina de Servicios Sociales de la localidad, de la que el primer edil se ha mostrado "orgulloso", fue la que dio la voz de alarma a las autoridades sobre las "sospechas" que tenían de que podía haber alguna actividad ilícita alrededor de estos migrantes.

El origen

"Esta es una cuestión que evidentemente el Ayuntamiento sospechaba desde hacía ya tiempo. Hay cosas que no cuadraban y por eso el propio Ayuntamiento ya puso esta temática a disposición de las autoridades competentes para su investigación y ahora estoy absolutamente convencido de que las actuaciones, sobre todo de Servicios Sociales y de la Policía Local, de ponerlo en disposición de la Justicia, ayudó a provocar esta operación", ha recalcado García.

García explicó que estas sospechas se fundaban tanto por los empradronamientos de muchas personas en viviendas con capacidad para mucha menos gente, tal y como avanzó este diario, como por las aportaciones de vecinos que indicaban que de esas casas salía mucha gente. "Imaginad que os dicen que de un piso de 50 m2 bajan 30 personas todos los días", ha concretado.

El desarrollo de la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y a ello se ha acogido el alcalde nulense para evitar ahondar en el asunto. "Debemos ser prudentes y respetuosos con el trabajo de las autoridades judiciales y de los cuerpos de seguridad, debiendo salvaguardar la investigación. Confiamos firmemente en el trabajo de las instituciones en el que los hechos esclarecerán y se juzgarán con todas las garantías", ha dicho García, quien ha pedido que los responsables "paguen las consecuencias que les corresponden" si se confirma el delito.

Esta macrooperación, sobre la cual la Guardia Civil llevaba tiempo investigando, comenzó su fase final ayer con el despliegue a las 4.00 de la madrugada de multitud de efectivos de la Benemérita. Incluso un helicóptero del Instituto Armado sobrevoló a baja altura los cielos de Nules. Por su parte, los vehículos policiales tomaron al menos tres puntos del municipio, entre ellos las calles Padre Tomás Lucas y San Agustín.

Pide responsabilidad a los ciudadanos

García ha reclamado que "el sistema proteja y acompañe a las presuntas víctimas" y, a preguntas de Mediterráneo, ha indicado que "ahora están a salvo" y "están en condciones dignas", después de haber recibido atención médica en el distrito marítimo de Nules, donde fueron agrupados ayer.

Por otro lado, García ha lamentado que el martes se difundieran entre los vecinos "bulos que son absolutamente falsos". "Que si habían venido en patera, que si había gente muerta... Vamos a pedir a los ciudadanos que por favor no inventemos cuestiones que generan una preocupación que, además de errónea e innecesaria, ponen el foco del problema en quien no es responsable, sino que es la víctima de quienes hacen de la necesidad un negocio", ha subrayado el alcalde, del partido Centrats en Nules y presidente de la Unió Municipalista en la Comunitat Valenciana.

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Asimismo, García ha recordado que Nules defiende "una sociedad igualitaria, de libertad y que se enmarca dentro de los derechos humanos".