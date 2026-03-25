Baleares
La Policía Nacional despliega en Palma una operación antiterrorista
La operación ha sido declarada secreta por la Audiencia Nacional
EP
Palma
La Policía Nacional está desplegando este miércoles en Palma una operación antiterrorista, aunque de momento no han trascendido detenidos ni objetivos.
Fuentes policiales han explicado a Europa Press que se trata de una operación que ha sido declarada secreta por la Audiencia Nacional.
Dirigen el dispositivo la Comisaría General de Información y la Brigada Policial de Información del cuerpo.
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