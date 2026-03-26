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En Porto Cristo

La madre condenada a prisión permanente por la muerte de su bebé en Mallorca sigue fugada

La mujer no se presentó el domingo a la lectura del veredicto que la declaró culpable de asesinato

La Policía Nacional continúa realizando gestiones para tratar de localizarla

Yolanda M.G., condenada por la muerte de su bebé en Porto Cristo.

Yolanda M.G., condenada por la muerte de su bebé en Porto Cristo. / B.RAMON

Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional sigue buscando a Yolanda M.L., la mujer condenada a prisión permanente por el asesinato de su bebé, al que arrojaron a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023, y que permanece fugada desde el pasado domingo, cuando no se presentó a la lectura del veredicto en la Audiencia.

Tras ser detenida unos días después del hallazgo del bebé muerto en un contenedor de Porto Cristo, la mujer ingresó en prisión preventiva, pero salió en libertad poco tiempo después. La mujer asistió este mes al juicio en la Audiencia, consciente de que si era declarada culpable se enfrentaba a una petición de prisión permanente. El pasado domingo, cuando la convocaron para que acudiera a la lectura del veredicto, ya no se presentó.

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Desde entonces la Policía Nacional realiza gestiones para tratar de localizarla.

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