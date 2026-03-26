Las quejas por el continuo trasiego en un edificio llevan a detener a 3 traficantes en un narcopiso de Burriana

Las continuas quejas vecinales a la Guardia Civil de Burriana han surtido efecto en un edificio de Burriana, que se ha librado del narcopiso que les provocaba incomodidades y donde supuestamente se producía un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Dentro de los servicios que la Guardia Civil viene desarrollando para combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia de Castellón durante todo el año, la Guardia Civil de Burriana ha detenido a tres varones, de entre 20 y 25 años, como presuntos autores del delito antes mencionado y también por supuesta pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició tras detectarse un continuo trasiego de personas en un inmueble de la localidad de Burriana, lo que generó numerosas quejas vecinales debido a las idas y venidas a cualquier hora del día, así como a la aparición de restos de consumo de sustancias en zonas comunes.

Vigilancias

Tras establecer un dispositivo de vigilancia sobre el inmueble, los agentes lograron confirmar los hechos, procediendo a la detención de los implicados y al registro de la vivienda.

En el transcurso de la actuación se intervinieron diversas sustancias estupefacientes, entre ellas 39 gramos de cocaína dispuestos para su venta, 256 gramos de hachís y 171 gramos de cogollos de marihuana, así como útiles destinados al pesaje y envasado de las mismas.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Vila-real.