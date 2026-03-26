Terrorismo
Trasladado en helicóptero a Madrid el presunto terrorista yihadista detenido en Palma para su inmediata puesta a disposición ante la Audiencia Nacional
Dos agentes de la Policía Nacional han custodiado esposado al joven marroquí durante el vuelo
Sin dilación. La puesta a disposición de la Audiencia Nacional del presunto terrorista yihadista detenido en Palma la mañana de este miércoles se ha efectuado sin la menor demora. El plazo máximo para cumplir con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Judicial para el traslado a esta sede judicial se establece en un máximo de 24 horas. Por tanto, no había que perder el menor tiempo. Aunque en otras ocasiones más convencionales se recurre a la videoconferencia para presentar al detenido ante el juez.
Todo el dispositivo de la denominada operación Seula estaba milimétricamente calculado de antemano para que nada fallara. El fluido intercambio de datos entre la Dirección General de Seguridad del Territorio (DGST) marroquí y la Comisaría General de información de la Policía Nacional había señalado a este joven magrebí por su activo adoctrinamiento tanto suyo como ajeno en el terrorismo yihadista. En concreto se dedicaba a divulgar todo el contenido terrorista del DAESH, el autodenominado Estado Islámico. Esta actuación policial se ha efectuado en estrecha colaboración con la Brigada de Información de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Baleares
A primera hora de la mañana de este miércoles, numerosos agentes irrumpieron en el inmueble situado en el número 3 de la calle Gabriel Maura de Palma, enclavado en el barrio del Marqués de la Fontsanta. El objetivo ya había manifestado su clara voluntad de viajar a un lugar de conflicto para hacer la yihad. Las pesquisas también habían determinado que este sujeto se disponía a efectuar un atentado "de gran envergadura"
31 operaciones conjuntas
El milimétrico operativo ha culminado con la detención del sospechoso de ser un activo terrorista. Sin perder un momento, este sujeto ha sido trasladado al helipuerto donde aguardaba un helicóptero de la Policía Nacional. Dos agentes le han custodiado esposado en su traslado en aeronave para ser conducido ante la Audiencia Nacional.
La estrecha colaboración de la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad del Territorio (DGST) marroquí se ha prolongado durante más de una década. Desde el año 2014 hasta la actualidad se ha fraguado un fructífero intercambio de información, que se ha materializado con la realización de 31 operaciones conjuntas con un saldo de 150 personas detenidas. De estas 83 han sido arrestadas en España y 67 en territorio marroquí.
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