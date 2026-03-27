Ya hay sentencia de la secta de Vistabella: condenados a penas menores cinco de los seis acusados de agresiones sexuales

Fin a una larga espera que ha durado cuatro meses desde que terminaron las vistas orales del juicio. La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a cinco de los seis miembros de la secta sexual de Vistabella del Maestrat desde los noventa y hasta 2022.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Mediterráneo este viernes, indica que las penas oscilan entre tres años y medio y siete años de prisión.

Se trata de penas mucho menores a los más de 60 años de prisión que la Fiscalía reclamaba para las principales acusadas del proceso.

Asimismo, les han absuelto a todos del cargo de asociación ilícita por falta de pruebas.

Un caso mediático

Se trataba de uno de los casos más sonados de los últimos años en Castellón. Seis personas (cinco mujeres y un hombre) se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial de Castellón, por formar parte de una secta sexual en la localidad de Vistabella, en un juicio que se prolongó durante todo noviembre y diciembre con casi 20 sesiones.

El principal responsable de la secta, Antonio G. L., el llamado Tío Toni, murió en prisión tras ser detenido en 2022, aquejado de muchas dolencias físicas, y por tanto su responsabilidad penal quedó extinguida con su fallecimiento.

El que fuera gurú de esta organización y tratado casi como una deidad por el resto de integrantes instaló una casa de los horrores en l’Alt Maestrat. Sus actividades delictivas habrían estado activas durante más de 30 años, desde 1990, y comenzó su andadura en Castelló. Al aumentar los miembros de la secta, fue cuando se mudó al chalet de Vistabella.

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Una comunidad con un supuesto enviado de Dios y en contacto con extraterrestres que operó durante más de 30 años, abusando de las menores de la secta a su antojo mientras hacía creer a todos que tenía poderes curativos y que sus abusos eran en realidad terapias.