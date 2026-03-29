Operación policial
Desarticulado en Andalucía el clan del 'Risitas' con la detención de 20 personas por tráfico internacional de cocaína
Se han practicado 22 registros en Algeciras, San Roque, Los Barrios, La Línea (Cádiz) y Marbella (Málaga)
EP
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, vinculada al conocido clan del 'Risitas', en una operación en la que han sido detenidas 20 personas tras la práctica de 22 registros en Algeciras, San Roque, Los Barrios, La Línea (Cádiz) y Marbella (Málaga).
La investigación ha permitido detener al líder de la organización, quien logró fugarse durante la operación 'Kiken' desarrollada en 2023 y donde se detuvo a 30 personas con más de 1.000 kilos de cocaína intervenidos. No obstante, el segundo dirigente de la organización continúa en paradero desconocido.
Tras la operación 'Kiken', la organización criminal adquirió una mercantil dedicada al transporte por carretera, con el objetivo de operar bajo una cobertura empresarial estable y así evitar levantar sospechas y reducir al mínimo su exposición dentro del Puerto de Algeciras.
A diferencia de fases anteriores, en las que la cocaína se ocultaba en las cabinas de los camiones, el clan evolucionó con un sistema más sofisticado. Usaba dobles fondos bajo los semirremolques que utilizaban tanto para introducir de forma clandestina a los encargados de abrir los contenedores como para ocultar los fardos de cocaína durante la extracción y posterior salida del Puerto.
Este método permitía ejecutar operaciones de gancho perdido de manera más discreta, reduciendo la exposición de los extractores y evitando controles visuales en cabinas o depósitos de carga.
Durante la investigación se logró vincular a la organización con la aprehensión de 445 kg de cocaína en octubre de 2025. Esta incautación se realizó en una nave del polígono Industrial de Los Guijos, donde dos miembros del clan fueron detenidos in fraganti mientras extraían la cocaína del doble fondo del semirremolque, convencidos de contar con la logística necesaria para actuar con absoluta seguridad.
Una vez identificadas las localizaciones y la infraestructura de la red, los agentes han realizado 22 registros domiciliarios en las localidades de Algeciras, San Roque, Los Barrios, La Línea y Marbella.
En ellos han sido detenidas 20 personas, entre los que se encuentra el propio "Risitas", varios chóferes de camión que prestaban apoyo directo en las operaciones de extracción mediante el método del gancho perdido, así como estibadores- portuarios que facilitaban información interna y colaboraban en los movimientos de los investigados dentro de la terminal de contenedores del Puerto de Algeciras.
Su participación permitía a la organización operar con un elevado grado de seguridad, controlando los movimientos en las terminales reduciendo el riesgo de detección.
La investigación continúa abierta para localizar al segundo líder y a otros posibles colaboradores. La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Algeciras bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras y la coordinación de la Fiscalía Antidroga.
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