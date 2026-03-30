Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
La intervención de los bomberos se prolongó durante más de dos horas después de excarcelar a la víctima, que había quedado atrapada bajo el vehículo
Un camionero ha fallecido este lunes por la tarde en un accidente sufrido en la carretera V-31, a la altura del término municipal de Silla, después de que el vehículo se saliera de la vía y acabara volcado después de precipitarse por un terraplén. La víctima quedó atrapada bajo el camión y tuvo que ser excarcelada por los bomberos.
La intervención
El siniestro movilizó a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de València, que recibieron el aviso a las 16:15 horas. Hasta el lugar se desplazaron un sargento de Torrent y dotaciones de los parques de Silla y Catarroja para intervenir en el rescate.
Según la información facilitada, el camión sufrió una salida de vía y quedó volcado, con el conductor atrapado debajo del vehículo. Los bomberos lograron excarcelar al varón, aunque finalmente no se pudo hacer nada por salvar su vida.
La actuación de los efectivos se prolongó durante más de dos horas y concluyó a las 18:44 horas, momento en el que se retiraron del lugar del accidente.
Vía principal
El suceso ha vuelto a poner el foco en la siniestralidad en una de las principales vías de acceso del área metropolitana de València y que puede considerarse una vía con siniestralidad relevante y con accidentes aparatosos por su enorme carga de tráfico. Una autovía clave de acceso y salida de València, con frecuentes incidencias, retenciones muy fuertes y obras recientes para mejorar la vía, lo que refuerza la idea de que es un corredor especialmente sensible.
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