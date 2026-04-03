En Málaga
Muere el torero Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
Un trabajador de la plaza de La Malagueta ha fallecido este Viernes Santo tras ser embestido por un toro en los corrales del cos
Redacción
Viernes Santo trágico en la plaza de toros de La Malagueta. Sobre las 19.40 horas, el exmatador de toros Ricardo Ortiz ha fallecido tras sufrir una cogida de uno de los toros de la Corrida Picassiana, que se celebrará este sábado en el coso malagueño. Ortiz realizaba "labores de manejo en los corrales de la plaza cuando fue embestido", según ha confirmado la empresa Lances de Futuro, gestora del recinto.
Tras ser embestido, los trabajadores de la plaza llamaron al 112, que movilizó a los servicios de emergencias del 061, que solo pudieron certificar el fallecimiento de Ortiz a su llegada. Hasta La Malagueta se desplazaron, además de los sanitarios, agentes de la Policía Nacional y Local y, a falta de los resultados de la investigación, todo apunta a que se trata de un accidente laboral.
La empresa lamenta profundamente la muerte de este trabajador. "Desde Lances de Futuro queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros del fallecido, una persona muy querida y respetada en el ámbito taurino. El empresario José María Garzón y todo el equipo de Lances de Futuro se une al dolor de la familia de Ricardo Ortiz y de toda la familia taurina malagueña en estos momentos tan difíciles y quiere expresar públicamente su pesar por esta irreparable pérdida".
- La Policía sorprende a dos hermanos violando a una mujer en un coche abandonado en Valencia
- Cae en Dolores un clan familiar que vendía cocaína tras dejar al nieto en el colegio
- Platón, filósofo de la Antigua Grecia: “La medida de un hombre es lo que hace con el poder”
- Una 'Trencà del Guió' atípica abre el debate en Elche sobre el fin del luto
- Seis meses de soledad obligada en Alicante: 'No tengo ilusión por nada
- Un cortejo fúnebre guiado por el Caballero Cubierto recorre Orihuela
- El restaurante de Alicante que ha sorprendido a Cocituber: “No he probado un arroz al horno tan rico”
- Empiezan a llegar a España miles de abejarucos, una de las aves más coloridas y sorprendentes