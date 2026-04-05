Detenido un joven por cortarle el cuello a otro en una reyerta en Gandia.

Estos días de Semana Santa la playa de Gandia está repleta de gente. El buen tiempo y las vacaciones hacen de la capital de la Safor un lugar escogido donde miles de personas abarrotan playas, restaurantes y locales de ocio en su mayoría procedentes de la zona centro de España. Las discotecas funcionan desde el pasado Jueves Santo a full time y son el reclamo para muchos jóvenes que acuden a disfrutar de la música y la bebida. Hasta que alguien se pasa y se enfrasca en una agresión que casi le cuesta la vida a un joven de 25 años.

Ha sido poco después de las cuatro y media de la madrugada cuando se iniciaba una pelea entre varios jóvenes a las puertas de una conocida discoteca de la playa de Gandia, lanzándose todo tipo de objetos. Según testigos consultados por este periódico han sido un grupo de entre cinco o seis personas las que se han enfrentado a dos jóvenes ante la atónita mirada de quienes estaban en el aparcamiento frente al local de ocio. En un momento dado uno de los agresores a roto una botella de vidrio y ha atacado a un joven, de 25 años, causándole heridas de gravedad en el cuello. Una llamada a emergencias alertaba de la pelea y de cómo estaban actuando el grupo que había rodeado a los dos. El chaval se ha llevado las manos al cuello mientras caía desplomado en el suelo. Su amigo, herido con cortes en los brazos, ha intentado taponar las heridas de su amigo mientras se pedía una ambulancia con urgencia. Era cuestión de vida o muerte. La celeridad en llegar los efectivos de la Policía Local y Nacional así como las ambulancias ha sido determinante para poder salvarle la vida. El joven permanecía consciente todavía. De hecho los sanitarios del SAMU se han empleado a fondo y han conseguido estabilizarlo. Rápidamente y se urgencia ha sido evacuado al Hospital Clínico de Valencia con afectación vascular y gran pérdida de sangre, quedando ingresado con pronóstico reservado.

El otro herido, su amigo, que presentaba cortes en los brazos ha sido trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado al hospital Francesc de Borja de Gandia.

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Mientras, con la descripción aportada por testigos presenciales se ha comenzado una batida por las calles de la playa de Gandia por parte de diversas patrullas polociales. Un vehículo de la Policía Local detectaba a un joven que correspondía con la descripción y procedía a su detención haciéndose cargo de la investigación, que sigue abierta, la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido así como para ver el grado de implicación de los restantes participantes en la agresión a la espera también de la evolución del herido más grave.