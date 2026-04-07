Prisión para los dos detenidos por cortarle el cuello a otro en una reyerta en Gandia

Los dos jóvenes detenidos por presuntamente cortarle el cuello a otro durante una reyerta ocurrida la madrugada del domingo frente a una discoteca de Gandia ya están entre rejas. Así lo ha decretado un juzgado de la capital de la Safor después de los dos acusados, de 19 y 20 años de edad, fueran detenidos a lo largo del domingo y puestos a disposición de la autoridad judicial para comparecer ante el juez. Tras tomar declaración a los dos acusados, el magistrado, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos arrestados como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio y lesiones.

Los hechos, adelantados por Levante-EMV, en exclusiva ocurrieron en la madrugada del domingo, poco después de las cuatro y media de la madrugada, cuando se iniciaba una pelea entre varios jóvenes a las puertas de una conocida discoteca de la playa de Gandia, lanzándose todo tipo de objetos. Según testigos consultados por este periódico, fue un grupo de entre cinco o seis personas los que se enfrentaron a dos jóvenes ante la atónita mirada de quienes estaban en el aparcamiento frente al local de ocio.

En un momento dado, dos jóvenes agredieron a otros dos empleando una botella de vidrio fracturada, sufriendo uno de ellos, un joven de 25 años, heridas de gravedad en el cuello por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Por su parte, la otra víctima requirió puntos de sutura en el brazo.

Ingresó en pronóstico reservado

Una llamada a emergencias alertaba de la pelea y de cómo estaban actuando el grupo que había rodeado a los dos. El chaval se llevó las manos al cuello mientras caía desplomado en el suelo. Su amigo, herido con cortes en los brazos, intentó taponar las heridas de su amigo mientras se pedía una ambulancia con urgencia. Era cuestión de vida o muerte. La celeridad en llegar los efectivos de la Policía Local y Nacional así como las ambulancias fue determinante para poder salvarle la vida. El joven permanecía consciente todavía.

De hecho los sanitarios del SAMU se emplearon a fondo y consiguieron estabilizarlo. Rápidamente y de urgencia, el herido fue evacuado al Hospital Clínico de Valencia con afectación vascular y gran pérdida de sangre, quedando ingresado con pronóstico reservado. El otro herido, su amigo, que presentaba cortes en los brazos, fue trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado al hospital Francesc de Borja de Gandia.

Pendientes de la evolución

Mientras, con la descripción aportada por testigos presenciales, diversas patrullas de la Policía Nacional y de la Local comenzaron diversas batidas por las inmediaciones. Los agentes lograron localizar y detener a uno de los presuntos agresores, que fue detectado por la Policía Local al coincidir con la descripción aportada por los testigos. Horas después, agentes de la Policía Judicial de Gandia, tras hacerse cargo de las pesquisas, lograron identificar y arrestar al segundo varón implicado en estos hechos que se siguen investigando para esclarecer lo ocurrido, así como para ver el grado de implicación de los restantes participantes en la agresión a la espera también de la evolución del herido más grave.

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Tras pasar a disposición de la autoridad judicial y comperecer ante el juez, este acordaba el ingreso en prisión provisional para los dos detenidos, de 19 y 20 años, quienes están investigados en una causa abierta por un delito de tentativa de homicidio y lesiones.