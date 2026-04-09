El fallo de un generador provoca un incendio en una construcción en El Campello

Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos ha acudido la noche de este jueves a un terreno ubicado en El Campello, cercano la carretera de Aigües, para extinguir un incendio. Al parecer, las chispas de un generador habrían provocado las llamas que han terminado por devorar una choza o construcción de material fácilmente inflamable.

El fuego ha tenido lugar en el término municipal de El Campello / INFORMACIÓN

El fuego ha tenido lugar en un terreno cerca de la zona de Paraíso, en el término municipal de El Campello. Según fuentes de este diario, un fallo en un generador de luz habría provocado el incendio que ha afectado a una construcción de chamizo que ha sido devorada por las llamas.