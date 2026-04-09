Milagro en Rusia: un adolescente sobrevive tras caer de un séptimo piso en un balneario en obras
Los rescatistas se enfrentaron a la difícil tarea de sacarlo cuidadosamente del lugar donde se encontraba, de difícil acceso.
Un adolescente sobrevivió hoy tras caer del séptimo piso de un edificio en construcción en el balneario ruso de Sochi, según informó este jueves el Servicio de Rescate de esta ciudad a orillas del mar Negro.
Según informó en su canal de Telegram el Servicio de Rescate de Sochi, recibió en horas de la noche un mensaje de alarma sobre la caída de un menor de edad del séptimo piso de un edificio en construcción.
Los rescatistas, que acudieron de inmediato al lugar de los hechos, valoraron el estado del adolescente y enfrentaron la difícil tarea de sacarlo cuidadosamente del lugar en el que había caído, de difícil acceso.
El Servicio, que publicó un vídeo y una foto del rescate, señaló que el adolescente fue trasladado en una camilla rígida para evitar nuevos daños, y llevado al hospital de Sochi.
Las autoridades aprovecharon la oportunidad para alertar a los padres de que las obras en construcción no son un lugar de juegos para menores de edad, especialmente de noche, cuando se convierten en "trampas peligrosas" ya que "un paso mal dado puede costar la vida o conllevar a graves traumas".
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