Atropellan a una menor de 13 años de madrugada en la A-31 a la altura de Alicante
La joven fue trasladada por un SAMU al Hospital General Doctor Balmis
Una menor de 13 años ha resultado herida tras ser atropellada esta madrugada en la A-31, a la altura de Babel, en Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El aviso del suceso se recibió a las 2:08 horas. Hasta el lugar se desplazó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico asistió a la joven en el lugar del accidente.
Posteriormente, la menor fue trasladada al Hospital General de Alicante Doctor Balmis, donde ingresó con un traumatismo craneoencefálico y un traumatismo en el húmero.
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