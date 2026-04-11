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Atropellan a una menor de 13 años de madrugada en la A-31 a la altura de Alicante

La joven fue trasladada por un SAMU al Hospital General Doctor Balmis

Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU.

Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU. / DELGADO

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Una menor de 13 años ha resultado herida tras ser atropellada esta madrugada en la A-31, a la altura de Babel, en Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso del suceso se recibió a las 2:08 horas. Hasta el lugar se desplazó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico asistió a la joven en el lugar del accidente.

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Posteriormente, la menor fue trasladada al Hospital General de Alicante Doctor Balmis, donde ingresó con un traumatismo craneoencefálico y un traumatismo en el húmero.

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