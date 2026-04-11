El conductor del autobús accidentado en La Gomera es el herido más grave hospitalizado en Tenerife

El conductor del autobús implicado en el accidente de La Gomera es el paciente más grave, y con pronóstico reservado, de los seis heridos que aún permanecen ingresados desde el viernes en hospitales de La Gomera y Tenerife. En la Isla Colombina siguen hospitalizados tres turistas cuya evolución es favorable y se prevé que reciban el alta médica en las próximas horas.

La gerente de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera, Guacimara Barrera Magdalena, informó esta tarde de que la viuda de la única víctima mortal, un varón de origen británico y 77 años de edad, se encuentra hospedada en un hotel de la capital gomera tras recibir el alta hospitalaria en la tarde del viernes y permanece "arropada" por psicólogos clínicos.

El resto de pasajeros que fueron atendidos en el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe y recibieron el alta médica a lo largo de la tarde noche del viernes también se encuentran alojados en el hotel a la espera de que puedan trasladarse a Tenerife para poder tomar un vuelo y regresar a su país.

A la espera de recibir el alta

Dos de los pacientes que están en La Gomera son pareja y permanecen juntos por recomendación clínica y apoyo emocional, mientras que la tercera persona ingresada en este recurso hospitalario también evoluciona favorablemente de sus lesiones, según confirma Barrera Magdalena.

La responsable sanitaria en la isla de La Gomera aseveró que en Tenerife continúan ingresadas tres personas, dos pacientes evolucionan de manera favorable y otro, en referencia al conductor del autobús turístico de la compañía Gomera Tours accidentada, tiene un diagnóstico de "carácter reservado".

Los tres heridos hospitalizados en hospital de La Gomera evolucionan favorablemente en la isla y podrían recibir el alta en las próximas horas

Barrera Magdalena precisó que, una vez se pudo constatar la identidad del pasajero que falleció en el mismo lugar del accidente se le comunicó su muerte a su esposa a lo largo de la tarde del viernes, "una vez se dispuso de toda la información necesaria y en coordinación con los equipos de apoyo psicológico".

En este sentido, la responsable sanitaria comentó que "la mujer del fallecido se encontraba conmocionada y fue atendida con especial sensibilidad" y explicó que el cuerpo de su marido fue evacuado más tarde del lugar en el que se produjo el siniestro, ya que debió permanecer custodiado hasta la llegada de la comitiva judicial para ordenar su levantamiento. Según indicó, el pasajero murió en el mismo momento del accidente. Mientras, su mujer resultó herida y fue evacuada al hospital insular donde tras realizarle diversas pruebas y curas recibió el alta, horas más tarde.

Dos de los tres lesionados que fueron trasladados a centros hospitalarios de Tenerife se encuentran estables mientras que el tercero permanece ingresado con pronóstico reservado

Personal del consulado británico ha colaborado en la atención y seguimiento de la evolución clínica de los súbditos británicos, a la vez que un equipo de psicólogos clínicos acompañan a los afectados para la gestión del impacto del accidente, hasta su regreso a Reino Unido.

En el hotel de San Sebastián de La Gomera, los afectados por el accidente reciben seguimiento sanitario y apoyo psicológico, mientras se coordinan los servicios de emergencia

¿Cómo ocurrió el accidente?

El siniestro tuvo lugar en la carretera GM-2, poco después de las 13:15 horas y a la altura de San Sebastián de La Gomera, en un tramo cercano al vertedero insular. El accidente causó un fallecido y 27 heridos, tres de ellos de gravedad y el resto leves, en un suceso que movilizó numerosos recursos de emergencia. Los heridos más graves fueron trasladados en helicóptero a la isla de Tenerife donde permanecen ingresados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc) y el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

El siniestro se produjo a escasa distancia, entre uno y dos kilómetros, de un accidente ocurrido en mayo de 2025 en la misma vía y con características similares, en el que también falleció una persona tras el vuelco y salida de la vía de otro autobús.

El Gobierno de Canarias declaró la situación de alerta y activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) ante el riesgo derivado de un accidente con múltiples víctimas.

Balance oficial

En el primer balance oficial, la Gerencia del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe detalló que entre los pasajeros había un fallecido y 27 heridos, entre el conductor del autobús. Con el paso de las horas, 21 de esos pasajeros recibió el alta médica, mientras que tres quedaron en observación hospitalaria en la isla y otros tres fueron derivados a los dos centros hospitalarios de referencia de Tenerife.

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias la movilización de ambulancias, de helicópteros medicalizados del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), dos helicópteros medicalizados del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tres ambulancias del SUC, efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento, Guardia Civil, personal sanitario de Atención Primaria —un médico y un enfermero del centro de salud de San Sebastián, así como tres enfermeras más—, voluntarios de Protección Civil y operarios de Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera, en una intervención marcada por la gravedad inicial del suceso.

Fuentes próximas a la investigación señalan que una de las hipótesis que barajan los investigadores de la Guardia Civil como causa probable del accidente es un fallo en los frenos. De hecho, el director insular de la Administración General del Estado en La Gomera, Juan Luis Navarro, adelantó horas después del siniestro que el conductor "intentó luchar" desde que detectó la avería en los frenos pero finalmente el vehículo cayó ladera abajo en la GM-2.

Fuentes de la empresa propietaria del autobús siniestrado, Gomera Tours, señalaron que no les constaba ninguna incidencia o queja por parte de sus conductores respecto a ese tramo de carretera, a pesar de que en menos de un año se han registrado dos accidentes con víctimas mortales y autobuses implicados, aunque en el accidente ocurrido en 2025 el autobús implicado era de línea regular. Señalan también que la ruta se opera a diario y que el vehículo cumplía con los estándares habituales, siendo este el primer accidente de extrema gravedad registrado por la compañía en su trayectoria operativa en la Isla y el conductor herido e ingresado aún en el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, es un "profesional con una dilatada experiencia".

Noticias relacionadas

La evolución clínica de los seis ingresados centra ahora la última hora de un accidente que ha sacudido de lleno a La Gomera. Con tres pacientes aún hospitalizados en Tenerife y otros tres pendientes de alta en el hospital insular colombino, tras el siniestro de mayor impacto registrado en lo que va de año en Canarias.