SUCESOS
Dos fallecidos en un accidente de parapente en Guadalajara
El accidente ocurrió en el paraje de 'La Muela', movilizando a bomberos, Guardia Civil y personal sanitario
EP
Toledo
Dos varones han perdido la vida en la localidad de Alarilla (Guadalajara) tras sufrir una caída en parapente, según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
Según han confirmado a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 17.49 horas de este domingo, en el paraje de 'La Muela'.
En el operativo movilizado por el 112 han participado bomberos de Azuqueca de Henares, Guardia Civil, helicóptero medicalizado, una UVI y una ambulancia soporte vital.
- La ruta de senderismo entre cascadas y bosques que esconde uno de los rincones más bonitos de Alicante
- Las obras en la Estación Central de Alicante llegan a su momento más crítico
- Ingresada en la UCI la menor atropellada en la A-31 a la altura de Alicante esta madrugada
- El Parque Central de Alicante, un tren que no se puede perder
- A los conejos se les pasa el arroz en Alicante
- El tiempo en Alicante este sábado: la provincia afronta una jornada muy cambiante
- Así quedan los salarios para los 1.500 trabajadores alicantinos del sector del mármol
- Sanidad retira una crema solar SPF 50 por contener una sustancia prohibida