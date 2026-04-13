Asalto
Atracan a cara descubierta y con un cliente dentro un banco de un pueblo de Castellón
La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación
A plena luz del día y a cara descubierta. Así atracaron dos individuos hace unos días una sucursal bancaria de la localidad castellonense de Ribesalbes, de apenas 1.200 habitantes, sorprendiendo incluso a un clientes en el interior de la oficina.
Según ha podido saber este diario, el suceso tuvo lugar la semana pasada, alrededor de las 14 horas, cuando dos personas accedieron a la sucursal sin ocultar su identidad, pero portando dos pistolas con las que amenazaron a los presentes.
Retenidos en un despacho
Los asaltantes exigieron al personal que no se activara ninguna alarma ni se diera aviso alguno del asalto a las autoridades. Tanto los trabajadores como un cliente que se encontraba allí en ese momento fueron retenidos en un despacho, aprovechando entonces para apropiarse del efectivo disponible, antes de huir. No obstante, cabe apuntar que las cajas de seguridad de las entidades disponen de mecanismos que demoran su apertura como medida de protección ante este tipo de sucesos.
La Guardia Civil ha confirmado el atraco y ha señalado que la Policía Judicial ha asumido la investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. Los hechos han suscitado una gran sorpresa entre los vecinos de esta pequeña localidad de Castellón.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Parque Central de Alicante, un tren que no se puede perder
- Hércules CF - Atlético Sanluqueño
- A los conejos se les pasa el arroz en Alicante
- Ingresada en la UCI la menor atropellada en la A-31 a la altura de Alicante esta madrugada
- Los ingenieros de caminos instan a rehabilitar el faro de Tabarca y el puente de San Jorge de Alcoy
- Estos son los dos municipios de Alicante donde ha tocado la Primitiva: Los premiados se llevarán más de 16.000 euros
- Los colombianos, marroquís y rusos impulsan el récord de empleo en Alicante
- La ruta de senderismo entre cascadas y bosques que esconde uno de los rincones más bonitos de Alicante